Mónica García afirma que trabajará para que los grupos políticos respalden el Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado la aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y ha señalado que ahora buscará el respaldo del resto de grupos parlamentarios al texto.

"Trabajaremos para que los grupos políticos respalden todas las mejoras de las condiciones laborales de nuestros profesionales, incluida una fundamental: acabar con las guardias de 24 horas", ha indicado García en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Asimismo, la titular de Sanidad ha recordado que muchas comunidades autónomas ya han firmado acuerdos o pactos inspirados en el Estatuto Marco para materializar las mejoras de las condiciones laborales en el uso de sus competencias.

El Estatuto Marco ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros y ahora continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados a pesar del rechazo de sindicatos médicos, que anunciaron que continuarían sus movilizaciones tras el verano.

El documento busca sustituir al que está vigente desde 2003 y que, según ha asegurado en distintas ocasiones la ministra de Sanidad, Mónica García, implica unas condiciones laborales que generan malestar entre los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), algo en lo que coinciden los trabajadores.

El texto que ha regresado al Consejo de Ministros es fruto del Anteproyecto aprobado el pasado junio, que fue acordado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación, el Sindicato de Enfemería (SATSE-FSES), Comisiones Obreras (FSS-CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).