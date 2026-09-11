Mónica García afirma que llevar el Estatuto Marco al Congreso "no puede ser excusa" para mantener el conflicto médico

La ministra de Sanidad, Mónica García, actualiza los datos y presenta las políticas de prevención frente al suicidio, en el Ministerio de Sanidad, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El acto coincide con el Día Mundial para la Prevención del S - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras conocerse la convocatoria de huelga indefinida de los médicos en rechazo al Estatuto Marco del Gobierno, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que llevarlo al Congreso de los Diputados es "una buena noticia" y que no puede ser "una excusa para mantener un conflicto" que, recuerda, "tiene abierta la vía del diálogo democrático de cualquier ley".

"Llevarlo al Congreso no puede ser una ofensa para nadie excepto para quienes quieran eludir sus responsabilidades o esconder sus competencias tras las del Ministerio de Sanidad. Tampoco puede ser una excusa para mantener un conflicto que tiene abierta la vía del diálogo democrático de cualquier ley", ha afirmado en su cuenta de la red social 'X'.

Sin referencias expresas a la huelga indefinida convocada para el 28 de octubre, la ministra ha recordado que las competencias exclusivas en materia de planificación, ordenación y recursos humanos corresponden a las comunidades autónomas desde el año 2001 -Cataluña desde 1981, Euskadi desde 1983 y Navarra desde 1990- y que esto hace al Estatuto Marco "necesario pero no suficiente".

"Porque 'la patronal' no es el Ministerio de Sanidad, sino las CCAA", ha afirmado García, que considera que esta es "razón de más para que el debate jurídico y competencial se dé en el Congreso de los Diputados".

Respecto a las reivindicaciones de los médicos, y concretamente a la de contar con un estatuto propio, ha explicado que pueden tener "salida sobre los cimientos de un estatuto común que mejore las condiciones de trabajo de todos los profesionales" pero "no sobre sus cenizas". Por ello, ha recordado que ha propuesto que el Parlamento abra un "Intergrupo de trabajo" para estudiar el marco normativo y las condiciones laborales de los médicos mientras se desarrolla el debate sobre el Estatuto Marco.