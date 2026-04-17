Mónica García advierte a PP y Vox de que llevará a los tribunales cualquier intento de desmantelar la sanidad pública

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que el Gobierno llevará a los tribunales cualquier intento de "desmantelar" la sanidad pública universal, tras el acuerdo de gobierno en Extremadura alcanzado entre PP y Vox.

"El Gobierno de España estará vigilante para que no haya ni el más mínimo atisbo de desmantelamiento de la universalidad de nuestra sanidad. La sanidad pública no se toca y la vamos a defender con uñas y dientes frente al racismo que el PP ha decidido normalizar", ha señalado García en unas declaraciones difundidas por el Ministerio de Sanidad.

La titular de Sanidad ha lamentado que el PP haya vuelto a "tragar" en Extremadura con el programa "reaccionario" de la "ultraderecha de Vox". "No le está dando un asiento a Vox, le está dando un asiento al racismo, al odio, al machismo, al miedo y a la negación de derechos que este país ya ha conquistado", ha reprochado García.

En este contexto, la ministra considera que el pacto de gobierno en Extremadura "no es más que un preámbulo" de lo que estarían dispuestos a hacer Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo si tuvieran la oportunidad de gobernar "con la ultraderecha" en Andalucía. "Por un lado pierde Orbán, pero el PP cuela sus ideas por la puerta de atrás", ha concluido.