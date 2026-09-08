Mónica García acusa al PP de convertir Ceuta en "campo de batalla político" con un "uso torticero" del sufrimiento ceutí

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este martes al Partido Popular de convertir Ceuta en un "campo de batalla político" a través del uso "absolutamente torticero" del "sufrimiento legítimo" de la población de la ciudad autónoma.

Así lo ha señalado en la Cámara Alta en respuesta al senador 'popular' Abdelhakim Abdeselam Al Lal, quien ha aseverado que la llegada masiva de personas migrantes el pasado julio ha provocado en Ceuta crisis humanitaria, sanitaria, social y política.

En su intervención, García ha insistido en que el sistema sanitario de Ceuta "puede estar tensionado, pero no está colapsado" y ha reiterado que "en ningún momento" se ha suspendido una cirugía o una consulta, por lo que ha agradecido el "sobresfuerzo" de los profesionales sanitarios. "Pero esto a ustedes les da exactamente igual", ha reprochado al PP.

En esta línea, ha afirmado que "la mitad" del Hospital Universitario de Ceuta está "vacío". "Ahora mismo, a día de hoy, hay 104 personas ingresadas, de las cuales solo 13 son personas migrantes", ha puntualizado.

Tras ello, ha defendido la labor del Gobierno, asegurando que "desde el minuto uno" todos los ministerios con competencias en Ceuta se han dejado la piel para que la población ceutí pueda recuperar la normalidad, que ha señalado que se ha roto "por la llegada masiva de personas migrantes" y "por la llegada masiva del discurso de odio".

"El primero se solucionará en las próximas semanas, el segundo no se solucionará nunca si ustedes siguen y quedará inquistado en una sociedad que si es ejemplo de algo es ejemplo de convivencia", ha resaltado.

"USTED MIENTE, COMO SIEMPRE"

Abdelhakim Abdeselam, que ha pedido a la ministra que considere a Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura y que no cargue sobre la sanidad ceutí sus competencias, además de la celebración de los consejos de ministros necesarios para recuperar la normalidad y la devolución de las personas migrantes, ha acusado a García de mentir, "como siempre".

"Los datos que maneja son siempre erróneos", ha aseverado para apuntar que, el primer día de la llegada de migrantes se atendieron más de 500 urgencias y que, del 1 al 5 de septiembre, se han atendido más de 1.550 urgencias.

"Usted carga sobre la ciudad autónoma sus competencias. Y usted hasta el día 16 no apareció por Ceuta. El día 11 apareció nuestra vicesecretaria de Política Sanitaria y Social para que abrieran ustedes la zona clúster de catástrofes y emergencias", ha añadido.

Por todo ello, ha terminado subrayando que la titular de Sanidad está "totalmente deslegitimizada para dar ninguna opinión" y ha exigido su dimisión.