Mónica García acusa a Madrid de "manipular" las listas de espera para favorecer las derivaciones a la sanidad privada

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este miércoles a la Comunidad de Madrid de "maquillar" y "manipular" las listas de espera sanitarias, al tiempo que ha defendido que la Consejería de Sanidad tiene "intereses" en mantenerlas elevadas para facilitar la derivación de pacientes al grupo Quirón y ofrecer una "imagen falsa" de la situación de la sanidad pública madrileña.

"Esto no es nuevo y sabemos que ocurre. Lo que nunca habíamos visto era una manera tan extrema de contarlo", ha señalado García en los pasillos del Congreso de los Diputados tras ser preguntada por la investigación de la Comunidad de Madrid en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

La titular de Sanidad considera "curioso" que las listas de espera en la Comunidad de Madrid hayan aumentado más de un 100% desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso y, sin embargo, siempre trasladan al Ministerio los mejores datos. "No es compatible. No es verdad", ha añadido.

En este contexto, ha recordado que el PP bloqueó una medida que Sanidad llevó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para poner "trazabilidad y transparencia" a este tipo de procesos y evitar que se puedan realizar fraudes. "La volveremos a llevar, porque no estamos hablando de números de un 'Excel', que se puedan mover de una lista a otra, sino de personas que tienen problemas de salud y que se está poniendo en juego", ha apuntado.

Asimismo, García ha señalado que desconoce si esta práctica también sucede en otras comunidades autónomas, aunque ha afirmado que no existen ningún indicio. "De hecho hay muchas comunidades que están molestas en las comparaciones que se hace siempre con Madrid", ha manifestado.

"Yo diría que es una práctica sistemática habitual de la Comunidad de Madrid, que no se circunscribe a un solo servicio, sino que se circunscribe a una comunidad que quiere hacer de las listas de espera un elemento electoral, como ha hecho durante muchos años, y quiere hacer de las listas de espera un elemento político", ha finalizado.