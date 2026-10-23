Mónica García acusa a Feijóo de cuestionar los derechos de las mujeres con su propuesta sobre el aborto en menores de 16

1127862.1.260.149.20261023112536 La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios durante la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "poner en cuestión los derechos de las mujeres" por su propuesta de reformar la ley del aborto para que los padres tengan conocimiento de la decisión de las menores de 16 años que quieran interrumpir su embarazo.

"No sé qué le pasa al PP con las mujeres, ni qué les hemos hecho a la señora Ayuso y al señor Feijóo. Las mujeres queremos mantener nuestros derechos, que tanto nos ha costado conquistar. No son derechos de izquierdas ni de derechas, son derechos de las mujeres", ha señalado García en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Asimismo, la ministra ha subrayado que el mundo actual no está para "volver a abrir cajones retrógrados" sobre lo que las mujeres deben hacer con sus cuerpos, sus vidas y sus maternidades.

En esta línea, García también ha criticado a Feijóo por plantear una reforma de la ley de eutanasia si llega a La Moncloa. La ministra le ha reprochado que no haya entendido que los ciudadanos quieren conservar sus derechos y que nadie les va a decir "ni cómo tienen que vivir ni cómo tienen que morir". "Y mucho menos la derecha retrógrada y carca de este país", ha añadido.

Para García, en caso de llegar Feijóo a La Moncloa, pondría en riesgo varias áreas de Gobierno y sus políticas, entre ellas las de Igualdad, Cultura y Sanidad.

"Una es el Ministerio de Igualdad, que no es el Ministerio de Igualdad, son las políticas de igualdad. Ya sabemos que donde gobierna el PP y Vox lo primero que han hecho ha sido atacar a las mujeres, negar la violencia machista y negarnos los derechos conquistados durante décadas", ha señalado.

Asimismo, ha advertido de que también podrían verse amenazadas las políticas sanitarias. "Hay otras actuaciones, como puede ser en el Ministerio de Sanidad, que también están en riesgo, que es tener una sanidad universal, que esto no sea una sucursal de Quirón y de empresas privadas, sino que sea la sucursal de los pacientes que cuida y vela por la sanidad y por uno de los pilares fundamentales de nuestra sanidad", ha criticado.

"Y vuelvo a decirlo, el próximo 29 de noviembre nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando la vida de la gente y los derechos de las mujeres. Y vamos a ser las señoras, las mujeres y las chavalas quienes volvamos a poner freno a la derecha y a la ultraderecha", ha finalizado.