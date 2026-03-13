Mónica García acusa al Comité de Huelga médico de "romper el principio de buena fe" y "diálogo" al mantener los paros

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado una nueva carta al Comité de Huelga médico en el que acusa a los sindicatos de "romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo y de las negociaciones" al mantener la convocatoria de paros a pesar del acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, que contaba "con conocimiento y participación" de este comité.

Así lo ha señalado en respuesta a la petición del Comité de Huelga de negociar con ellos, y no con el Foro de la Profesión Médica, en el que está representado a través de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), para poner fin a las movilizaciones y a la huelga convocadas contra el Estatuto Marco.

García ha insistido en que el diálogo con las organizaciones sindicales que integran el Comité "no es un proceso reciente ni puntual", sino que, en el último año, Sanidad ha mantenido reuniones de trabajo con ellas tanto dentro del Ámbito de Negociación, donde hay un representante de CESM, como en más de 25 encuentros específicos con miembros del Comité.

Según ha reprochado, a lo largo de estos 12 meses se han alcanzado diferentes preacuerdos, que "en ningún momento" se han visto reflejados en una desescalada del conflicto por parte de los sindicatos del Comité de Huelga.

Respecto al acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, anunciado el pasado día 5 de marzo, ha explicado que "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que implican el malestar de los profesionales médicos.

Durante todo el proceso de diálogo, el Comité de Huelga ha estado representado e informado por el representante de CESM, que ha actuado como "enlace de las propuestas". "Como así demuestra el documento firmado por todos los sindicatos del Comité de Huelga remitido al Ministerio por CESM, así como la respuesta del Ministerio a todas y cada una de las demandas", ha apuntado.

"En ese documento remitido al Ministerio llama la atención la ausencia de cualquier alusión a la creación de un Estatuto propio solo para la profesión médica, reivindicación que ha marcado las convocatorias de huelga previas", ha añadido.

Con todo, García ha trasladado que la intención de diálogo y negociación del Ministerio de Sanidad "sigue vigente, como lo ha estado en todo momento", siempre que se respeten los acuerdos previos que instaban a desconvocar la huelga y al Foro de la Profesión Médica como "ámbito de diálogo y negociación" sobre las mejoras para los médicos.