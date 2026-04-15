Mónica García acompaña a entidades y vecinos en la marcha central de la Semana de la Salud de Alcorcón

Marcha central de la Semana de la Salud en Alcorcón - AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

ALCORCÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha sumado este miércoles a vecinos y entidades en la marcha central de la Semana de la Salud de Alcorcón, desarrollada bajo el lema 'Juntas Hacemos Salud' y que ha recorrido la localidad desde mediodía.

Durante su intervención, la ministra ha defendido el papel de la salud comunitaria y de una Atención Primaria arraigada en el territorio, "que se relacione y esté en comunicación constante con todas las asociaciones, de vecinos, de pacientes".

En esta línea, García ha subrayado el valor de la sociedad civil organizada como elemento clave para abordar la salud de forma integral. "Tiene mucho que decir porque no solamente es receptora de los cuidados, sino que además es promotora de todos estos servicios de salud", ha señalado.

Igualmente, ha advertido que además del sistema sanitario, la salud también nos la estamos jugando "en los municipios, la vivienda, los espacios verdes, el trabajo".

Por su lado, la alcaldesa de la localidad, Candelaria Testa, que también ha acudido a la marcha, ha incidido en la necesidad de garantizar el derecho a la salud "con altos estándares de calidad", tanto en la Atención Primaria como en la Especializada y la Salud Mental.

"Por este motivo queremos reclamar a la Comunidad de Madrid que cumpla con su responsabilidad porque es la Administración que cuenta con la competencia plena y exclusiva para que nuestro sistema sanitario funcione como corresponde", ha subrayado.

SEMANA DE LA SALUD

Esta marcha forma parte de la Semana de la Salud de Alcorcón, una iniciativa que refuerza el compromiso con un modelo de bienestar y que cuenta con la implicación de la Red de Entidades por la Salud.

Iniciada este martes, incluye medio centenar de actividades gratuitas -talleres, charlas, jornadas abiertas y propuestas al aire libre- orientadas a promover el bienestar físico, mental y emocional hasta el próximo 21 de abril.

Durante estos días se dará difusión al proyecto 'Receta Social', impulsado por la Red de Entidades por la Salud, centrado en mejorar la calidad de vida mediante la prescripción de activos comunitarios.

La programación en global se articula en torno a ejes como la prevención, la salud física, el bienestar emocional, la salud sexual y la salud comunitaria.