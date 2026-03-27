Mónica García se abre a estudiar la petición del Parlament para acortar plazos de recursos de la ley de eutanasia

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). - Mateo Lanzuela - Europa Press
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Publicado: viernes, 27 marzo 2026 11:47
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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que están abiertos a estudiar la petición que el Parlament de Cataluña llevará al Congreso de los Diputados para reformar la Ley de la Eutanasia y acortar los plazos previstos ante posibles recursos judiciales.

"Por supuesto que la vamos a estudiar, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos", ha señalado García en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Asimismo, García ha querido "dejar claro" que la actual Ley de la eutanasia es "garantista" y quienes han solicitado acogerse a ella han podido ejercer su derecho.

"Creo que la Ley de Eutanasia es muy demandada por la sociedad. Es una ley que es muy garantista y que en la mayoría de los casos, sin la interposición de Abogados Cristianos, la gente que ha solicitado ampararse en la ley ha podido ejercer su derecho", ha finalizado.

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