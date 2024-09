Mónica García aboga por reducir la jornada laboral y por fomentar la importancia de dormir más para "vivir mejor"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abogado por reducir la jornada laboral y por fomentar una mayor concienciación sobre la importancia de dormir más para "vivir mejor", en el marco la 'Jornada por una Estrategia Nacional del Sueño', celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados y organizada por la Alianza por el Sueño.

"Hay que reducir las horas que trabajamos y aumentar, cómo no, las horas en las que dormimos con el mismo objetivo, que es vivir mejor", ha señalado la ministra, que ha lamentado que actualmente se vive una "banalización" del sueño. "Dormir poco y dormir mal no es sexy", ha agregado.

Así, ha categorizado esta situación como una "epidemia cotidiana" que se caracteriza por la necesidad de tomar sedantes para dormir y cafeína para estimularse. Al hilo, García ha criticado la "moda" en redes de "algunos personajes" que presumen de levantarse a las 5 de la mañana "para tener éxito en la vida, como si este se alcanzara por dormir poco y tener una vida lo más estresante posible". Este estilo de vida, ha insistido, "no es el modelo más productivo".

"Dormir poco no solo no es bueno, sino que es perjudicial para la salud. No es el modelo de un triunfador. Es cansado y es perjudicial", ha reiterado durante su intervención en el acto del Congreso, durante el que la Alianza por el Sueño le ha entregado más de 32.000 firmas recogidas en 'Change.org' con la campaña 'España tiene sueño' para solicitar una Estrategia Nacional del Sueño.

Por eso, ha asegurado que el Ministerio va a sensibilizar sobre la necesidad de dormir bien y sobre "todos aquellos determinantes de la salud que impiden que se pueda pegar ojo", haciendo "todo lo posible" para que la sociedad esté "bien descansada". "Solo así podremos construir un futuro que sea más saludable, más justo y, sobre todo, más feliz para todos", ha apostillado.

CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES TIENE PROBLEMAS PARA DORMIR

El 48 por ciento de los españoles tiene problemas para dormir y el 18 por ciento (6 millones de personas) padece insomnio crónico, según datos actualizados mencionados por la jefa clínica de la Sección de Neurofisiología y coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Sueño del Hospital del Vall d'Hebron, Odile Romero.

En este sentido, Romero ha lamentado el incremento en la prevalencia de los trastornos del sueño en un contexto de hábitos laborales "cada vez más exigentes, de redes sociales que exponen a una continua información". Todo esto, ha añadido, se resta del horario de sueño. "Por ejemplo, pensamos que podemos dormir una hora menos y así estaremos mejor informados. Pero hemos de pensar que, si no dormimos bien, a la mañana siguiente vamos a necesitar más tiempo para hacer el mismo trabajo", ha declarado.

Asimismo, la mala calidad de sueño está relacionada con factores de riesgo cardiovascular, metabólico y endocrinos. "Por ejemplo, es mucho más difícil controlar una diabetes si hay un trastorno de privación de sueño", ha dicho.

Asimismo, el sistema inmunitario también se ve afectado, con lo cual aumenta el riesgo de infecciones, pero también hay mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. "Hay datos consensuados y publicados de una tendencia a sufrir demencias si hay una privación de sueño", ha declarado. Además, estos trastornos del sueño llevan a alteraciones a nivel mental.

Por ello, ha instado a una mayor concienciación de la población, porque "irán más al sistema sanitario y preguntarán más", lo que facilitará que desde el ámbito sanitario se genere "una cultura de del sueño que se vea reflejada en la historia clínica".

Por eso, Alianza por el Sueño ha llamado a hacer protocolos, guías clínicas, y un trabajo conjunto para sensibilizar sobre la importancia del sueño y para reducir "el gran abuso de benzodiacepinas y de hipnóticos en España", según la doctora Romero.

A este respecto, el doctor Carlos Roncero, que es miembro de la Alianza y vicepresidente de la Asociación Española de Patología Dual, ha advertido de que en España se están consumiendo "alrededor de 100 veces más de benzodiacepinas de lo que consume la población alemana".

En concreto, alrededor del 11 por ciento de los españoles (uno de cada nueve) consume benzodiacepinas de una manera regular. En torno al 25 por ciento (casi uno de cada cuatro) ha tomado benzodiacepinas en alguna ocasión.

En este sentido, Roncero ha agregado que las enfermedades mentales generan problemas de sueño, y que los problemas del sueño generan otras enfermedades mentales, tales como ansiedad y depresión. "Son datos suficientemente claros como para plantearse que hay que intervenir y que es un tema de salud pública", ha zanjado.

En el evento también ha intervenido la médica intensivista Tamara Contreras, creadora de la campaña 'Stop guardias 24 horas', y ha señalado que estas jornadas laborales características de los médicos "son un tema tabú en la profesión". "Nosotros no estamos cansados, nosotros no necesitamos dormir. Nosotros somos superhéroes", ha lamentado, en referencia a la concepción social que se tiene sobre ellos.

Así, ha criticado que el saliente de guardia es un día en que, como persona, "no se sirve para nada, pero es el día de descanso". Por ello, muchos médicos necesitan tomar esas benzodiacepinas. "Yo soy de las tomadoras. Me muero y no me puedo dormir. Y entonces después me tomo un café para ir al cumpleaños de la amiga de mis hijas. Ruego que nos escuchen", ha finalizado. Al respecto, Mónica García ha insistido en señalar que estas guardias son "un anacronismo". "Estamos trabajando para reducir esas jornadas que son absolutamente insalubres", ha asegurado.