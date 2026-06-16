Mónica García aboga por la coordinación europea para enfrentarse a la norma de Nación Más Favorecida de EEUU

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Alberto Ortega - Europa Press

BRUSELAS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abogado este martes por la coordinación europea para hacer frente a la estrategia de Nación Más Favorecida (NMF) impulsada por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, así como a los desafíos geopolíticos globales que están presionando a los sistemas de salud.

"Sabemos que este panorama geopolítico está ejerciendo presión sobre los precios de los medicamentos. Creemos que tenemos muchos niveles de actuación. Uno de ellos es el nivel nacional, para los Estados miembros o las políticas nacionales, pero necesitamos estrategias europeas", ha destacado en declaraciones a los medios al inicio del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) que se celebra en Luxemburgo.

García ha subrayado que los países europeos han coincidido en que todos deben compartir "la misma respuesta" y contar con una "estrategia europea" además de una "estrategia nacional". "Para nosotros no es bueno que suban los precios de los medicamentos, ya que esto limita la posibilidad de invertir esos presupuestos en otras áreas", ha aseverado.

Durante el Consejo EPSCO, los ministros europeos van a debatir el reglamento Biotech Act en el que, según ha detallado Mónica García, se tratará de hacer un balance entre la sostenibilidad de los sistemas, el acceso de los pacientes y un mercado atractivo para el lanzamiento de fármacos innovadores.

Preguntada por la postura de España sobre la propuesta de prorrogar algunas patentes biotecnológicas hasta un año mediante el certificado suplementario de protección, García ha detallado que están estudiando la iniciativa, a fin de encontrar un equilibrio entre acceso, sostenibilidad y el lanzamiento de nuevos medicamentos innovadores. "Y debemos analizar detenidamente tanto las ventajas como los riesgos de esta iniciativa", ha resaltado.

LEY DE MEDICAMENTOS CRÍTICOS Y ÉBOLA

Asimismo, en el Consejo EPSCO se van a analizar los avances de la ley de medicamentos críticos y la resiliencia de la industria farmacéutica europea, con el objetivo de alcanzar la "autonomía estratégica" de la Unión Europea en toda la cadena de valor del medicamento, tanto en producción como en innovación e investigación.

Por otra parte, García ha señalado que se va a abordar la crisis del ébola, sobre la que ha resaltado que España está "preocupada" y actuando como Estado miembro para "facilitar" la vigilancia epidemiológica y "hacer del multilateralismo y de la salud global un espacio común" en el que poder "controlar todas las enfermedades emergentes".