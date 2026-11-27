El presidente de Vox, Santiago Abascal; el presidente del Gobierno , Pedro Sánchez; el presidente del PP,, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bloque de sanidad del debate electoral a cuatro de la Academia de la Televición entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau ha enfrentado los modelos de financiación y gestión pública de los candidatos, con cruces de reproches sobre los recortes y privatizaciones en las comunidades autónomas, el impacto de la inmigración en las listas de espera y el compromiso socialista de elevar el gasto sanitario hasta el 7% del PIB.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado que su Ejecutivo ha destinado al Estado del bienestar "casi el doble de recursos que cualquier otro gobierno en lo que llevamos de siglo", asegurando que hoy hay "más sanitarios, más plazas educativas, más becas y más ayudas a la dependencia que hace ocho años".

Tras advertir del elevado coste de la atención médica privada --cifrando en "3.000 euros diarios una cama UCI y en 50.000 euros un tratamiento contra el cáncer"--, ha acusado a Feijóo y a Abascal de "recortar y privatizar" los servicios públicos allí donde gobiernan. Asimismo, ha reprochado al líder del PP haber recortado el presupuesto y las camas hospitalarias del Servicio Gallego de Salud durante su etapa al frente de la Xunta.

Para cerrar el bloque, Sánchez ha propuesto destinar el 7% del PIB a la sanidad pública frente al 5 % en defensa.

FEIJÓO CRITICA LA GESTIÓN HOSPITALARIA DEL EJECUTIVO

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la gestión sanitaria del Gobierno central, señalando que sus competencias directas se limitan a los hospitales de Ceuta y Melilla, a los que ha calificado como "los peores hospitales gestionados de España".

Ante las críticas de la izquierda por la gestión de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, el líder popular ha replicado que en dicha comunidad "hubo dimisiones" --mientras que en el Gobierno de España no se ha producido "ni una"-- y ha recordado la posterior victoria electoral de Juan Manuel Moreno.

ABASCAL VINCULA LAS LISTAS DE ESPERA CON LA INMIGRACIÓN

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de haber "destruido la red sanitaria regalándosela a todo el mundo" y ha señalado que existen 850.000 españoles en lista de espera quirúrgica. Ha asegurado que "el mayor recorte de lo público" en España es haber promovido la "inmigración masiva", citando la entrada de más de seis millones de personas en cinco años y la atención a "150.000 ilegales" en Madrid el año pasado.

En este sentido, ha defendido restringir la asistencia sanitaria integral "solo para españoles y para trabajadores legales", manteniendo las urgencias vitales para cualquier persona, y ha puesto como ejemplo la reasignación de ocho millones de euros de Acción Exterior hacia la sanidad.

COLAU DENUNCIA PRIVATIZACIONES EN MADRID Y ANDALUCÍA

La candidata por Frente Amplio, Ada Colau, ha puesto en valor medidas impulsadas durante la legislatura como la recuperación de la sanidad universal, las ayudas públicas para facilitar el acceso a gafas a medio millón de niños, la ampliación de la dependencia, la subida del salario mínimo y la ampliación de los permisos de maternidad, paternidad y duelo.

Frente a ello, ha cargado contra la gestión sanitaria de PP y Vox en comunidades como Madrid y Andalucía, denunciando los fallos en los cribados de cáncer de mama y criticando "los miles de millones de euros" destinados a la sanidad privada en la Comunidad de Madrid.