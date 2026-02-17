La mitad de los españoles pide más claridad sobre el porcentaje de los ingredientes en el etiquetado

Archivo - Imagen de archivo de una mujer que mira el etiquetado de un alimento. - ILDAR ABULKHANOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 47,5 por ciento de españoles solicita que el etiquetado de los alimentos indique de forma más clara el porcentaje de los ingredientes principales, según refleja el 'I Estudio sobre el Uso y la Interpretación del Etiquetado de Alimentos', elaborado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) a propuesta del Grupo Gallo.

"Para que la población pueda tomar decisiones informadas en el momento de elegir los alimentos que consume, es imprescindible que el etiquetado sea claro y transparente", ha explicado la pediatra y presidenta de la Fundación Española de la Nutrición, Rosaura Leis.

Precisamente, los autores indican que uno de los ejemplos que refleja esta falta de transparencia sobre el porcentaje de los ingredientes es el caldo y las grandes diferencias que presentan las opciones que hay en el supermercado. Un 44 por ciento de los consumidores no sabe distinguir las diferencias en el contenido de pollo que ofrecen las distintas marcas.

El estudio publicado se ha realizado con una muestra de 4.640 personas de entre 18 y más de 70 años, procedentes de las 17 comunidades autónomas. El informe recoge que actualmente los españoles tienen poco hábito de leer las etiquetas, ya que siete de cada diez aseguran no leer el etiquetado de manera habitual cuando hace la compra y apuntan a la dificultad para comprender la información como una de las principales causas.

Asimismo, ocho de cada diez cree que la información del etiquetado no es clara y por ello, reclaman más transparencia en el etiquetado de los productos, algo que la FEN considera fundamental para comprender la composición de los alimentos que compran y, por lo tanto, elegir la opción más adecuada para tener una dieta saludable.

Otra de las peticiones destacadas, especialmente entre los mayores de 56 años (39,3%), es el aumento del tamaño de la letra, para poder leer correctamente los ingredientes. El tamaño legal de la letra de un brick es de 0,9 milímetros, una medida que los autores del estudio señalan que es insuficiente para poder acceder a la información para una gran parte de los consumidores.

Además, los encuestados piden la simplificación de los términos técnicos (34,5%) y una mayor transparencia sobre el origen de los productos (28,4%). Estas preocupaciones son especialmente relevantes entre los mayores de 56 años y los consumidores con menor poder adquisitivo. Por último, un 20,5 por ciento cree que el uso de colores e iconos ayudaría a comprender mejor el etiquetado, sobre todo entre los más jóvenes, personas con estudios avanzados y mayor poder adquisitivo.

La mayoría de los consumidores valora positivamente el uso de símbolos e iconos para simplificar la información de las etiquetas, que suelen percibir como compleja. Un 23,6 por ciento considera que son útiles en todos los aspectos, mientras que un 48,9 por ciento opina que depende de la información que presenten. Por otro lado, un 22,2 por ciento prefiere que la información se muestre siempre de forma textual y detallada.

EL 60% ESTÁ A FAVOR DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS

Ante el bajo hábito de lectura de las etiquetas, un 61 por ciento de los españoles cree que las campañas educativas serían útiles para facilitar su interpretación. Un 28,9 por ciento considera que serían eficaces si se centran en temas clave, y solo un 4,7 por ciento cree que ya se dispone de suficiente información.

"Es fundamental que niños y adolescentes aprendan a leer las etiquetas para tomar decisiones alimentarias saludables. Es necesario fomentar esta habilidad desde edades tempranas para promover una alimentación consciente y responsable, que es un seguro de salud a corto, medio y largo plazo. La mayoría de los españoles apoya campañas educativas, especialmente dirigidas a los adolescentes", ha declarado Leis.

Según los encuestados, las campañas deberían dirigirse especialmente a los adolescentes (13-18 años), como afirma un 41,9 por ciento. Les siguen los jóvenes de 19 a 25 años (24,2%) y la infancia de 0 a 12 años (22,3%).