Los MIR exigen la dimisión de Mónica García ante el progresivo "deterioro" de la Formación Sanitaria Especializada

Archivo - Varias personas entran a las pruebas de Formación Sanitaria, en el Ministerio de Sanidad, a 25 de enero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación MIR España ha exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por el progresivo "deterioro" de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y la gestión del último proceso MIR, de los que responsabilizan a la ministra "por haber convertido una crisis en un ejercicio permanente de evasión, propaganda y negación de responsabilidades".

Según ha detallado en un comunicado, además de un proceso MIR "marcado por la desconfianza", la FSE está "cada vez más deteriorada", pues se observa "más presión asistencial, más desgaste, más incertidumbre, más carga estructural sobre el residente y menos garantías de protección, supervisión y calidad docente".

En cuanto a los "retrasos, incidencias, recursos, opacidad y falta de respuestas" que han sufrido los opositores, la Asociación ha aseverado que el Ministerio ha actuado minimizando la situación, calificándola de "ruido y desinformación" y defendiendo "unas supuestas garantías plenas que no se corresponden con la percepción ni con la experiencia de miles de afectados".

Los MIR han recordado que, el pasado 10 de marzo, trasladaron a Sanidad "la gravedad" de lo ocurrido y demandaron una auditoría externa, además de informar al Ministerio sobre la precaridedad retributiva de los médicos residentes, el deterioro de las condiciones de formación y la ausencia de apoyo institucional efectivo en salud mental.

Aunque han afirmado que "se habló de posibles medidas", han lamentado que, en la actualidad, sigue sin haber "una respuesta proporcional".

"REALIDAD ECONÓMICA INASUMIBLE"

En paralelo, los residentes han denunciado que viven "una realidad económica inasumible", que han querido visibilizar a través de los resultados del estudio comparativo de retribuciones MIR 2026, en el que se señala que la pérdida media de poder adquisitivo de estos facultativos en su jornada ordinaria, sin guardias, se sitúa entre el 16,8 por ciento en R1 y el 17,1 por ciento en R5 respecto a 2009, alcanzando pérdidas máximas del 24,1 por ciento.

El propio informe añade que, al sumar el incremento de jornada de 2,5 horas semanales que sigue vigente en algunos Servicios de Salud, esa pérdida retributiva equivaldría en muchos casos a más del 25-30 por ciento.

En este contexto, la Asociación MIR España ha criticado que el Ministerio "parece más preocupado por inflar cifras que por garantizar condiciones laborales dignas, calidad formativa y una planificación seria del futuro de la profesión", en alusión al aumento de plazas y de homologaciones de títulos extranjeros.

Por todo ello, los MIR, igual que ya ha hecho el Comité de Huelga médico y el Partido Popular, han insistido en pedir la dimisión de Mónica García. "Porque el sistema sanitario no puede seguir manteniéndose a costa del desgaste de quienes lo levantan cada día", han finalizado.