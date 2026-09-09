La ministra de Sanidad carga contra Ayuso por la espera para mamografías: "Sigue el guión de Bonilla en Andalucía"

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha censurado este miércoles la "inquina" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, muestra hacia las mujeres y ha denunciado que el Gobierno que preside está siguiendo "el mismo guión" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con las listas de espera para mamografías.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la también líder de Más Madrid ha remarcado Ayuso "le tiene especial inquina a las mujeres", a las que manda "a abortar fuera" y a hacerse "las mamografías en la privada".

La ministra de Sanidad ha censurado así una lista de espera para una mamografía en la Comunidad de Madrid que acumula más de 19.000 mujeres a la espera de realizarse la prueba, según la memoria de 2025 del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Una situación que ha comprado con lo sucedido con el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. "Está siguiendo exactamente el mismo guión que Moreno Bonilla y hoy nos hemos enterado que hay 19.000 mujeres en lista de espera, de las cuales 9.000 ni siquiera tienen fecha. En dos años hemos pasado de 600 mujeres que no tienen fecha a 9.000 mujeres que no tienen fecha. Y esto tiene que ver con las políticas de falta de apoyo de recursos a la sanidad pública", ha justificado.

En este sentido, ha apuntado que tanto el presidente andaluz como Isabel Díaz Ayuso "no creen en la sanidad pública" ni "en los programas de prevención" sino que capitanean un modelo, el del PP, centrado más "en la privatización". "Cree más la señora Ayuso en darle 5.600 millones a Quirón en los últimos años y sin embargo no creen en la salud y la protección de las mujeres de nuestra región", ha lamentado.

Al hilo, ha censurado que este tipo de políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso son las que "empujan" a los madrileños a "irse" del sistema público. "Es una política sistemática y programada para que la gente se saque un seguro privado, claramente, y para poder seguir engordando a las empresas privadas, por cierto, afincadas fuera de nuestro país", ha argüido.