El Ministerio de Sanidad valora la propuesta del País Vasco de revisar el sistema del fondo de compensación

VITORIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Alberto Martínez, se ha mostrado este martes satisfecho con la acogida del Ministerio de Sanidad a su propuesta de "revisar" el sistema de cálculo de las liquidaciones al Fondo de Cohesión, ante la "excesiva" aportación que --según ha dicho-- se estaba exigiendo al Gobierno Vasco.

El consejero de Salud ha recordado que este pasado lunes, una representación de su departamento y del Ministerio de Sanidad mantuvieron una reunión en la que se acordó retirar del orden del día del próximo Consejo Interterritorial el apartado referido a las liquidaciones del Fondo de Cohesión.

En el encuentro del lunes, según ha indicado, también se acordó convocar al Comité de Seguimiento del Fondo de Cohesión, para abordar "de una forma monográfica" cuáles son los requisitos y los niveles de datos y de criterios que se establecen para el cómputo de este instrumento.

Martínez se ha mostrado "satisfecho" con el resultado de la reunión con el Ministerio, dado que por parte de Sanidad "se adhieren a la revisión del sistema y establecen una convocatoria extraordinaria del Comité de Seguimiento".

"ESPERANZADO"

El consejero se ha mostrado "esperanzado" ante la posibilidad de que en este foro "se pueda valorar con rigor cuáles son los aspectos metodológicos y datos que se reflejan para hacer el cómputo real del gasto".

Martínez considera que la suma que se le pide al Gobierno Vasco para este fondo es "excesiva". "El propio Ministerio desde el principio, desde hace más de un año, estaba de acuerdo con nosotros en que no era lógico que fuera así", ha añadido.