El Ministerio de Sanidad registra 18.563 agresiones a profesionales sanitarios, un 9% más que en 2024

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ministerio de Sanidad, Juventud e Infancia y Derechos Sociales y Agenda 2030, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdirector de Cohesión y Alta Inspección del Ministerio de Igualdad, Juan Julián García, ha informado este martes de que durante el año 2025 se registraron un total de 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que supone un aumento del 8,8 por ciento en comparación con el año 2024, cuando se notificaron 17.070.

"Ha habido un incremento, aunque no tan elevado como el que hubo del año 2023 al 2024. No es ninguna satisfacción, pero nos da algo qué pensar", ha señalado García, que ha avanzado los datos del Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud, que el Ministerio de Sanidad presentará esta semana.

En concreto, se han registrado un total de 18.563, lo que equivale a 24,37 notificaciones por cada 1.000 profesionales, ha indicado García durante su participación en una jornada contra las agresiones a profesionales sanitarios organizada por la Organización Médica Colegial (OMC).

En el encuentro, el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado los datos que muestran que durante 2025 se registraron un total de 879 agresiones, la cifra más alta de la serie histórica, lo que eleva el total acumulado desde que se tienen registros a 8.987 casos.