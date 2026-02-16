El Ministerio de Sanidad reanuda la firma de los títulos de Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias

Imagen de archivo de la fachada del Ministerio de Sanidad. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que comenzará la firma y expedición de los títulos de Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias por la vía extraordinaria, una vez reanudado el procedimiento tras la resolución firme de los recursos interpuestos en relación con el Real Decreto 610/2024, de 2 de julio.

Según explica Sanidad, la suspensión cautelar que afectaba a la fase de resolución final y expedición de los títulos quedó sin efecto tras la finalización del proceso judicial, lo que permite continuar con la tramitación administrativa conforme a la normativa vigente.

En aplicación del procedimiento establecido, el Ministerio resolverá sobre cada una de las solicitudes presentadas, basándose en la evaluación técnica realizada por los órganos competentes (comisión nacional de la especialidad) y, cuando proceda, en los resultados obtenidos en la prueba práctica.

Los solicitantes que cuenten con valoración favorable para la concesión del título por la vía de acceso directo, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, recibirán notificación electrónica en la que se les comunicará la emisión de su título y las instrucciones necesarias para su descarga.

"La fecha de efectos de los títulos concedidos por esta vía extraordinaria será única y común para todas las solicitudes presentadas conforme a esta modalidad. La expedición de los títulos se realizará de manera gradual en las próximas semanas", informa el Ministerio.

Por su parte, aquellos solicitantes que hayan obtenido valoración favorable condicionada a la superación de una prueba teórico-práctica recibirán notificación individual, en la que se les indicará la necesidad de superar dicha prueba para la obtención del título. La convocatoria correspondiente se publicará en la página web del Ministerio de Sanidad mediante resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional, en el plazo de seis meses desde la publicación del nuevo programa formativo de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencia.

Además, los solicitantes que no cumplan los requisitos establecidos recibirán resolución negativa a través del SNEC. Asimismo, adecuándose al dictamen de la sentencia del Tribunal Supremo, próximamente se procederá a una nueva apertura de plazo para aquellos profesionales que, reuniendo las condiciones exigidas, no pudieron acreditar determinados requisitos en el momento de la solicitud inicial. "Está nueva convocatoria será publicada mediante resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional", añade Sanidad.

Por último, los profesionales que, a la entrada en vigor del Real Decreto 610/2024, estuvieran realizando formación médica especializada, así como quienes la hayan iniciado con posterioridad y la finalicen antes de la conclusión de la primera promoción de especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, deberán esperar a la convocatoria específica que se realizará para este colectivo dentro de los nueve meses siguientes a la finalización de la formación especializada de la primera promoción.

"PASO DECISIVO" EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA ESPECIALIDAD

El Ministerio resalta que la reactivación del proceso de expedición de títulos de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias constituye un "paso decisivo" en la consolidación de esta nueva especialidad, "reforzando el reconocimiento profesional de quienes desarrollan su labor en el ámbito de la atención urgente y emergente".

Con esta actuación, el Ministerio de Sanidad subraya que avanza en la ordenación de las profesiones sanitarias y en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, "garantizando un procedimiento ajustado a derecho, transparente y orientado a la mejora de la calidad asistencial", concluye.