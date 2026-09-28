El Ministerio de Sanidad llevará al CISNS del viernes el decreto para regular la información sobre las listas de espera

Archivo - Imagen de archivo de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha convocado para este viernes un Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar la aprobación del proyecto de Real Decreto que regula el Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud y establece medidas para homogeneizar el tratamiento de estos datos.

Este nuevo proyecto normativo busca actualizar el vigente Real Decreto 605/2003, con el objetivo de "mejorar la información y la transparencia" sobre las listas de espera del SNS y conocer con mayor precisión el tiempo que esperan los pacientes desde el inicio del proceso hasta que reciben la atención que necesitan.

El texto establece que el tiempo de espera para ser atendido contará desde la fecha de la indicación facultativa, aunque el paciente podrá ser incorporado al registro hasta cinco días naturales después.

El nuevo sistema contemplará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas, las intervenciones quirúrgicas, así como la medición, por primera vez, de las demoras en Atención Primaria (AP).

DISTRIBUCIÓN DE MÁS DE 50 MILLONES PARA FORMACIÓN Y TRASPLANTES

Según el orden del día del Pleno del CISNS, el segundo punto abordará diferentes distribuciones de fondos entre las comunidades autónomas. Entre ellas figura el reparto de 50.268.707 euros entre las CCAA y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), en el marco de la aplicación de la disposición adicional sexta del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

En concreto, estos fondos se destinarán a financiar el programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y de formación para facultativos médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeras, así como acciones de educación sanitaria dirigidas a la población para favorecer el uso racional de los medicamentos.

Asimismo, permitirán financiar el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, el Programa Marco de Calidad y Seguridad para la Obtención y Trasplante de Órganos Humanos y el programa para la optimización de los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), correspondientes al ejercicio presupuestario 2026.

ELA, TABAQUISMO Y SISTEMAS DE VIGILANCIA

Además, el Pleno abordará la distribución de fondos entre las comunidades autónomas para el desarrollo de estrategias frente a las enfermedades raras y neurodegenerativas, incluida la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en el ejercicio 2026.

También se tratará el acuerdo de distribución de créditos que gestionarán las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para actuaciones de protección de la salud y prevención, entre ellas la implementación de medidas y planes frente al tabaquismo y la vigilancia de los programas de cribado. La partida asciende a tres millones de euros, con cargo al Presupuesto de Gastos del Ministerio de Sanidad para el ejercicio 2026.

A continuación, se abordará el acuerdo de distribución de siete millones de euros para financiar sistemas de vigilancia de cáncer, enfermedades raras, salud mental, resistencias a los antimicrobianos y salud laboral, así como para el desarrollo del SIVAIN. Estos créditos serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla y tendrán también cargo al Presupuesto de Gastos del Ministerio de Sanidad para 2026.

Por último, se abordará la distribución de cinco millones de euros entre las comunidades autónomas para los sistemas de vigilancia (SIVAIN) y para el equipamiento de las unidades de donación de plasma, con cargo al Presupuesto de Gastos del Ministerio de Sanidad correspondiente al ejercicio 2026.