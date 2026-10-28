El Ministerio Sanidad guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo - MINISTERIO SANIDAD

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Ministerio de Sanidad, con su titular, Mónica García, a la cabeza, han guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario que se ha producido este miércoles entre Mora y Urda (Toledo) y que ha costado la vida a al menos 68 personas.

"Trasladamos toda nuestra solidaridad a las familias y personas afectadas", han expresado desde la cartera sanitaria del Gobierno y en relación con la colisión de dos trenes que se ha registrado a primera hora de la mañana y que en ambos casos viajaban hasta Sevilla. "Nuestro reconocimiento a los equipos sanitarios y de emergencias sobre el terreno", han destacado a su vez.

El minuto de silencio, que se ha llevado a cabo a las puertas de la sede ministerial, en Madrid, ha sucedido a la cancelación de la 'Cumbre Mundial sobre la Obesidad 2026', que se iba a celebrar durante la mañana en el propio Ministerio de Sanidad y en la que iba a participar García, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Precisamente, la ministra, que ha suspendido toda su agenda de actos previstos en la jornada -de igual modo que Sánchez y el resto de responsables del Ejecutivo-, ha expresado sus condolencias durante la misma, en la que ha señalado que se han desplegando todos los servicios de emergencia de Madrid y Castilla-La Mancha, liberando camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y quirófanos.

Además, ha realizado un llamamiento urgente a donar sangre ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario y ha facilitado enlaces para consultar los puntos de donación en Madrid y Castilla-La Mancha. "Ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario, hay un llamamiento urgente a donar sangre", ha expuesto.