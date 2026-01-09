El Ministerio de Sanidad designa al Germans Trias y el Vall d'Hebron como CSUR en cirugía de trastorno del movimiento

Archivo - Fachada del Hospital Vall d'Hebron. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha designado la alianza entre los hospitales Germans Trias de Badalona (Barcelona) y el Vall d'Hebron de Barcelona como único Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud en Catalunya para tratar con cirugía funcional a pacientes adultos y pediátricos con distintos trastornos del movimiento.

En concreto, los trastornos incluyen enfermedad de Parkinson, temblor esencial y distonía, patologias que constituyen "una de las causas más frecuentes de consulta" a los servicios de Neurología y Neuropediatría de ambos centros, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este viernes.

En caso de fracasar los tratamientos farmacológicos convencionales, la cirugía funcional supone "gran alternativa terapéutica" para los pacientes, ofreciendo una mejor calidad de vida y más autonomía.

ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA

La técnica más usada es la estimulación cerebral profunda (DBS), que consiste en introducir uno o más electrodos a determinadas estructuras cerebrales profundas, que van unidas bajo la piel a un generador de impulsos eléctricos, de forma parecida a un marcapasos.

A través de los electrodos se envían unos impulsos eléctricos que neuromodulan los circuitos neuronales que no están funcionando correctamente en estas enfermedades.

La designación como CSUR permitirá que cualquier paciente de todo el Estado con trastornos del movimiento con indicación para cirugía funcional pueda ser atendido en población adulta en el Germans Trias y en población pediátrica en el Vall d'Hebron.