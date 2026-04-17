El Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga acuerdan volver a reunirse tras no alcanzar un acuerdo este viernes

Imagen de archivo de una jornada de huelga de médicos. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga de médicos y facultativos se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener nuevos encuentros para continuar la negociación y resolver el conflicto, tras una nueva reunión celebrada este viernes.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), integrante del Comité, ha subrayado que se ha tratado de un reunión de trabajo y que el Comité de Huelga queda a la espera de nuevas citaciones para avanzar en el diálogo.

El pasado lunes, Sanidad y los sindicatos mantuvieron un encuentro para negociar el fin del conflicto en torno al nuevo Estatuto Marco. Precisamente, el martes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se mostró discreto sobre las negociaciones, tal y como habían pactado con el Comité de Huelga. "Ejerzo la discreción que creo que seguramente sea lo que nos lleve a buen puerto", añadió.

De este modo, el Ministerio y los sindicatos no han logrado un entendimiento para evitar los próximos paros programados del 27 al 30 de abril. Asimismo, el Comité, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), prevé continuar con las protestas si no se alcanza una solución, con nuevas jornadas de huelga previstas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.