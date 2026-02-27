El Ministerio de Sanidad afirma que el caso humano de gripe porcina en Lleida es aislado y pide no generar alarma

1064247.1.260.149.20260227144213 Archivo - Imagen de archivo del director de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha confirmado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida, en una persona de avanzada edad que se encuentra en buen estado, y ha pedido no generar alarma, ya que se trata de un caso aislado.

"La persona está ahora mismo en buenas condiciones, no se encuentra mal de salud. Además, se ha realizado una investigación de sus contactos para ver si había algún caso secundario, y por ahora no se ha detectado ninguno", ha explicado Gullón en unas declaraciones ofrecidas por el Ministerio de Sanidad.

En este contexto, el director general de Salud Pública ha recordado que no es la primera vez que se detecta un caso de gripe porcina en España, ya que se han registrado cuatro desde el año 2009. "Son casos esporádicos que también ocurren en países del entorno y que normalmente tienen contacto estrecho con porcinos", ha añadido.

El Ministerio de Sanidad continúa la investigación epidemiológica del caso de gripe porcina detectado en Lleida y ha notificado la situación a la Organización Mundial de la Salud (OMS)."También trabajamos en todos los controles de laboratorio que son necesarios para confirmar que de verdad es un caso de gripe porcina y no algo accidental que pueda haber ocurrido, y para ello estamos en colaboración estrecha con la OMS", ha apuntado.

Por último, Gullón ha insistido en que tras la detección es necesario realizar una vigilancia estrecha para que no se registren casos secundarios y determinar el origen concreto que puede tener.

Este viernes, la Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida y que hay una investigación abierta pero que el riesgo para la población es "muy bajo".

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso.