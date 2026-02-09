Miguel Ángel Máñez, nuevo director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad

Miguel Ángel Máñez, nuevo director general de Ordenación Profesional - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado del nombramiento de Miguel Ángel Máñez como nuevo director general de Ordenación Profesional, en sustitución de Celia Gómez, quien ha sido designada directora de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba).

De esta manera, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto el nombramiento de este economista de la salud, lo que será sometido a aprobación este martes, 10 de febrero, en Consejo de Ministros.

Según indica la cartera sanitaria del Gobierno, Máñez ha trabajado en áreas vinculadas a la gestión sanitaria, la innovación organizativa y la transformación digital en el ámbito de la salud. Junto a ello, ha participado activamente en espacios de divulgación y análisis sobre políticas públicas sanitarias, tanto en medios especializados como en foros institucionales.

El nuevo director general de Ordenación Profesional, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València y Máster Universitario en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad, es funcionario estatutario del Servicio Madrileño de Salud, en la categoría de Técnico de la Función Administrativa.

En este contexto, desde la Aministración sanitaria nacional han destacado que Máñez ha desempeñado responsabilidades directivas en distintas organizaciones sanitarias públicas de diversas comunidades autónomas. Además, ha ejercido como consejero técnico en el Gabinete de García.

En el pasado, este economista de la salud ha sido director de Recursos Humanos del madrileño Hospital Universitario de Fuenlabrada, director de Gestión del Complejo Hospitalario de Toledo, director económico en los departamentos de salud de Elda (Alicante) y Sagunto (Valencia), subdirector económico del Departamento de Salud de Sant Joan d'Alacant y subdirector de Gestión del pacense Hospital de Mérida.

Por tanto, el Ministerio de Sanidad ha afirmado que la labor profesional de Máñez ha estado centrada en la planificación y gestión de recursos humanos en el ámbito sanitario, con funciones relacionadas con el personal estatutario, el marco normativo aplicable y la negociación colectiva.

FUNCIONES

Ahora, este docente en programas universitarios y cursos de formación en gestión sanitaria, tendrá entre sus funciones las de ordenar la formación y regulación de las profesiones sanitarias, gestionar la formación especializada en ciencias de la salud y el Registro Nacional de Especialistas en Formación y expedir el título de especialista en Ciencias de la Salud.

Además, Máñez deberá ordenar y coordinar el funcionamiento de los órganos asesores del Ministerio de Sanidad en materia de formación sanitaria especializada, gestionar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, y ordenar y gestionar el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros que habiliten para el ejercicio de las profesiones sanitarias sobre los que no tengan competencias los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades.

Por último, tendrá que efectuar propuestas de normativa básica sobre recursos humanos, ordenar el sistema de acreditación de la formación continuada, ejercer las funciones de Secretaría de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), llevar a cabo las funciones de alta inspección del SNS, tramitar los acuerdos y convenios suscritos en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Sanidad con otras Administraciones y entidades públicas o privadas y gestionar el Registro Nacional de Instrucciones Previas.