Médicos Unidos inicia una huelga nacional y autonómica hasta el 27 de noviembre para reclamar un Estatuto propio

Archivo - Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital 12 de Octubre, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). La concentración se enmarca en la huelga médica en curso, impulsada por el comité de huelga estatal y por los facultati - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha iniciado este lunes una huelga médica nacional y autonómica que se prolongará hasta el próximo 27 de noviembre en toda España para reclamar la aprobación de un Estatuto del Médico, ante la falta de una interlocución efectiva con el Ministerio de Sanidad y de compromisos políticos suficientes para atender las reivindicaciones de la profesión.

El sindicato considera que, tras años de reivindicaciones sin una respuesta política de fondo, las "propuestas parciales" ya no son suficientes y reclama un marco propio que reconozca las particularidades del ejercicio médico y permita negociar específicamente las condiciones profesionales de los facultativos.

SMU sostiene que los programas de los partidos en la actual campaña electoral no ofrecen respuestas suficientes a los problemas de la profesión médica y, por extensión, a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

UNA HUELGA POR LA CALIDAD ASISTENCIAL

La organización subraya que sus reivindicaciones no persiguen únicamente mejorar las condiciones laborales de los médicos, sino también "garantizar una asistencia sanitaria segura y de calidad". En este sentido, defiende que unas condiciones profesionales adecuadas, plantillas suficientes, descansos efectivos y una organización racional del trabajo son elementos imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario.

Entre los problemas que, según el sindicato, reflejan el deterioro de la asistencia figura la situación del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias. SMU señala que los datos oficiales reflejan un aumento de los fallecimientos registrados en este servicio, que pasaron de 554 en 2024 a 660 en 2025, cerca de un 20% más.

MOVILIZACIONES EN TODA ESPAÑA

Durante las dos semanas de huelga, el sindicato ha organizado concentraciones a las puertas de centros sanitarios y movilizaciones en distintas ciudades. Las manifestaciones tendrán lugar el día 18 de noviembre a las 18.00 horas en Valencia y el día 19, a la misma hora, en el resto de España.

La convocatoria nacional se coordina con las movilizaciones autonómicas para visibilizar que los problemas de la profesión médica trascienden las competencias de cada comunidad autónoma. La información sobre las protestas está disponible en la web huelgamedica.es.

RECLAMAN MESAS DE NEGOCIACIÓN Y JORNADAS DE 35 HORAS

La huelga también pretende que las administraciones autonómicas adopten medidas inmediatas para aliviar la situación de los facultativos mientras se negocia un Estatuto del Médico. Entre sus demandas figuran la creación de mesas de negociación específicas para la profesión, la implantación de jornadas semanales de 35 horas en los territorios donde todavía no se hayan alcanzado y el refuerzo de las plantillas para cubrir las necesidades asistenciales sin recurrir sistemáticamente al sobresfuerzo de los profesionales.

Entre sus principales reivindicaciones, SMU incluye también un Estatuto del Médico de ámbito estatal y una financiación extraordinaria y finalista que permita hacer efectivas las mejoras, junto con medidas urgentes por parte de las comunidades autónomas.

"Los médicos sabemos qué hay que hacer. Ahora les corresponde a los políticos decidir si están dispuestos a hacerlo y comprometerse con ello. A día de hoy, las respuestas que estamos recibiendo no son suficientes", concluye el sindicato, que mantiene abierta la posibilidad de negociar para alcanzar soluciones concretas y evitar que el conflicto se prolongue más allá del 27 de noviembre.