Médicos Unidos por sus Derechos exige retirar el Anteproyecto de Estatuto Marco y desarrollar una norma médica

Archivo - Una doctora y un doctor. - BYRYO/ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco que suponen una "enmienda a la totalidad del proyecto", ya que exige la retirada del texto y el desarrollo de una nueva norma exclusiva para el colectivo médico que reconozca las singularidades de los profesionales.

MUD ha informado este lunes de que cerca de 6.000 personas han respaldado las alegaciones que ha enviado al Ministerio de Sanidad durante la fase de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. La entidad ha aseverado que este borrador "no corrige los problemas estructurales existentes" y que, "en numerosos aspectos, los perpetúa".

Para MUD, la cuestión no radica en cómo reformar el Estatuto Marco para dar respuesta a las necesidades de los médicos, sino que considera que la "única solución real, estable y jurídicamente coherente" al conflicto que mantienen la profesión y las Administraciones sanitarias es la elaboración de un estatuto propio para médicos y facultativos.

A este respecto, ha expresado su rechazo a cualquier solución basada en capítulos específicos dentro del Estatuto Marco, submesas técnicas dependientes o mecanismos de representación indirecta. Asimismo, ha recordado que la "gran mayoría" de países europeos, entre los que se encuentran Francia, Alemania, Italia y Portugal, cuentan con una regulación específica.

Médicos Unidos por sus Derechos ha incluido, a su vez, un total de 11 de alegaciones que pide que se tomen en consideración durante la tramitación normativa y que hacen referencia a la clasificación profesional, formación sanitaria especializada, tutoría, movilidad, carrera profesional, jubilación, retribuciones, carga asistencial y puestos de difícil cobertura.

RECONOCER LA FORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD

En primer lugar, la entidad ha criticado la clasificación profesional que incorpora el Anteproyecto, basada en el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permantente (MECU), y ha solicitado la creación de una clasificación profesional específica para los facultativos especialistas.

Según ha detallado, este marco debe estar construido sobre los criterios establecidos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y basado en la responsabilidad clínica, la capacidad de decisión asistencial y los requisitos reales de acceso a la profesión.

Además, ha reclamado que la jornada ordinaria del médico sea "la misma" que la del resto de trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con carácter general, esta jornada debe fijarse en 35 horas semanales, según ha precisado, mientras que toda actividad que supere ese límite debe tener la consideración de jornada extraordinaria, ser retribuida como tal y tener carácter voluntario.

MUD también ha demandado que se limite de forma progrestiva el trabajo nocturno y que se compense económicamente de forma específica por su "especial penosidad". En paralelo, ha pedido el reconocimiento íntegro de todo el tiempo efectivamente trabajado a efectos de cotización, así como el establecimiento de mecanismos de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores específicos para la profesión médica.

Entre las alegaciones de la entidad también se encuentra que los profesionales reciban una retribución acorde con su nivel de formación, responsabilidad y cualificación, junto a la implantación de conceptos retributivos básicos y criterios mínimos comunes que garanticen unas condiciones económicas digas y homogéneas para todos los médicos, con independencia de la comunidad autónoma en la que trabajen.

ÁMBITO DE NEGOCIACIÓN PROPIO

Uno de los ejes centrales de las alegaciones de MUD es la constitución de un ámbito específico de negociación de las condiciones laborales del colectivo médico y facultativo, ya que considera que, en el modelo actual, la voz de la profesión "ha quedado diluida" dentro de estructuras diseñadas para representar intereses heterogéneos.

A su vez, ha reclamado la creación de un marco básico estatal de carrera profesional médica que garantice el reconocimiento homogéneo de los méritos profesionales en todo el SNS; la plena portabilidad de los grados de carrera profesional entre servicios de salud; la valoración específica de la actividad asistencial, docente, investigadora y de gestión clínica; el reconocimiento adicional del desempeño en puestos de difícil cobertura o especial complejidad asistencial; y la eliminación de barreras administrativas que dificultan el desarrollo profesional dentro del SNS.

La entidad también ha pedido la identificación estatal de puestos con déficit estructural de cobertura, la implantación de incentivos homogéneos asociados a dichos puestos y la fijación de criterios objetivos que permitan limitar cargas asistenciales incompatibles con una práctica clínica segura. Asimismo, ha demandado que se reserve un porcentaje mínimo de la jornada ordinaria para destinarlo a actividades docentes, investigadoras y formativas.

Las alegaciones incluyen medidas destinadas a la Formación Sanitaria Especializada. Así, MUD ha instado al reconocimiento pleno del periodo de residencia a efectos profesionales, económicos y administrativos, así como la valoración expresa de la figura del tutor, garantizando tiempo específico para el desarrollo de sus funciones y una compensación económica adecuada.