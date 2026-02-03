Los médicos de Primaria y pediatras podrán compatibilizar un año más el trabajo con la pensión de jubilación

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que recoge la ampliación un año más, hasta el 31 de diciembre, de la posibilidad de que los médicos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo.

Esta medida está recogida, junto con la revalorización de las pensiones, en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado escudo social, cuyas medidas se han incluido en otro decreto para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas, ha apuntado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La decisión de separar del llamado escudo social la subida de las pensiones y el resto de medidas incluidas en este real decreto se produce después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara, con los votos de PP, Junts, Vox y UPN, el decreto ómnibus que incluía ambas materias. Ahora la convalidación de ambos decretos se votará por separado en la Cámara Alta.