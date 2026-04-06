Médicos del Mundo señala que el impacto del RD de universalidad dependerá de su aplicación homogénea y sin restricciones - MÉDICOS DEL MUNDO/IGNACIO MARÍN

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos del Mundo ha puesto de manifiesto que el impacto del Real Decreto (RD) de universalidad aprobado el pasado 10 de marzo dependerá de su aplicación homogénea y sin restricciones por parte de los Gobiernos de las diferentes comunidades autónomas.

"Ahora les corresponde a las comunidades autónomas aplicar el nuevo reglamento, y hacerlo con diligencia y con objetividad, sin sesgos ideológicos, sin interpretaciones restrictivas", ha declarado el presidente de esta organización, Pepe Fernández, con motivo de la celebración, este martes, 7 de abril, del Día Mundial de la Salud.

En este sentido, desde Médicos del Mundo han declarado que, aunque España cuenta con un sistema sanitario público sólido, el acceso a la salud no está plenamente garantizado. Por ello, para visibilizar que la universalidad del sistema sigue siendo incompleta, ha dispuesto la iniciativa 'Día Mundial de la (casi) Salud'.

Para ilustrarlo, se ha referido a su 'IV Informe sobre Barreras al Sistema Nacional de Salud (SNS) en poblaciones vulnerabilizadas', que documentó, en 2025, más de 34 000 situaciones que dificultaron o impidieron el acceso a la atención sanitaria, afectando a cerca de 13.000 personas. De hecho, ha destacado problemas estructurales que siguen limitando el acceso al sistema.

Entre estos, Médicos del Mundo ha puesto de relieve que existen más de 846.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una demora media de 126 días. Además, ha alertado de falta de profesionales y saturación en Atención Primaria, así como de condiciones laborales exigentes, con sobrecarga asistencial y falta de recursos.

El copago farmacéutico, que afecta especialmente a personas mayores y con menos ingresos, también ha sido denunciado por esta organización, que ha declarado que este es regresivo, ya que las personas con menores ingresos aportan proporcionalmente más. Además, las diferencias de inversión sanitaria entre regiones superan los 800 euros por habitante, lo que repercute en la equidad del sistema.

PROPUESTAS

Frente a todo ello, es necesario aprobar una ley que garantice el acceso en todo el territorio, reforzar la Atención Primaria y reducir las listas de espera, revisar el sistema de copagos, garantizar la aplicación homogénea de la normativa y reducir las desigualdades territoriales en financiación sanitaria.

"No se trata solo de reconocer derechos: porque de no abordarse estas barreras, se pone en riesgo sobre todo la equidad y la posibilidad real de acceso a servicios sanitarios básicos para mucha gente", ha asegurado Fernández, quien ha pedido a los grupos parlamentarios "que desbloqueen la tramitación de la ley y pongan en marcha las medidas de inversión y mejora de la gestión, necesarias para garantizar la universalidad efectiva del SNS".

En esta línea trabaja la citada campaña de Médicos del Mundo, que incluirá iniciativas en la calle y en el entorno digital, con la participación de creadores de contenido. "Queremos mostrar nuestro orgullo por la Sanidad Pública, pero también denunciar las carencias que aún persisten", ha finalizado su presidente.