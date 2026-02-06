Archivo - Médicos del Mundo pide formación continua del sanitario en mutilación genital femenina - MÉDICOS DEL MUNDO, ISAAC ROSANES, - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo ha reclamado una formación continua y especializada en mutilación genital femenina para el personal sanitario, lo que ha demandado en el marco de la celebración, este viernes, 6 de febrero, del Día Internacional de Tolerancia Cero con esta práctica.

"Sin una formación específica y continuada, el sistema sanitario corre el riesgo de reproducir la invisibilización de la mutilación genital y de no garantizar una atención adecuada, segura y basada en derechos a las niñas y mujeres supervivientes", ha destacado Amal Hussein, quien es referente de esta organización en el abordaje de la misma.

En este sentido, Médicos del Mundo, que ha iniciado la campaña 'Menos ablación, más 'hablación'', ha recordado que la mutilación genital femenina sigue representando un importante reto para el sistema sanitario, tanto en términos de prevención como de detección precoz y atención adecuada a las supervivientes. Por ello, es necesaria una estrategia estatal de formación, que permita superar las actuales carencias formativas y garantizar una respuesta eficaz y respetuosa.

Incidiendo en ello, desde esta entidad han señalado que la falta de formación específica constituye una barrera estructural para el abordaje de esta forma de violencia, por lo que son necesarios los enfoques de género, interseccionalidad, antirracismo e interculturalidad, así como contenidos prácticos sobre la aplicación de los protocolos de actuación.

PAPEL DE LAS MEDIADORAS Y MEDIADORES

Además, Médicos del Mundo considera fundamental el papel de las mediadoras y mediadores interculturales en el abordaje sociosanitario de la mutilación genital femenina, ya que son el puente entre las comunidades afectadas y los servicios sanitarios, sociales y educativos. Así, cree necesaria su incorporación estructural en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Cuando hablamos de mutilación genital femenina, rompemos silencios que durante mucho tiempo han hecho daño", ha enfatizado Hussein, que ha añadido que "hacer visible esta violencia es el primer paso para acabar con ella". En este sentido, la campaña dispuesta recuerda que se necesita romper estigmas y falsas creencias, como la de que este tipo de violencia no se ejerce en España.

Así, esta acción, que cuenta con ilustraciones de @la_prados y vídeos protagonizados por mediadoras interculturales, dispondrá de la participación de creadores de contenido como Adriana Hest e Inés Hernand. Además, se desarrollará tanto en el ámbito digital como en el espacio público.