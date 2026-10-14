Los médicos madrileños irán a la huelga de octubre a diciembre ante el "bloqueo" de la Comunidad

Archivo - Imagen de recurso de una manifestación de médicos en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- ha anunciado este miércoles cuatro bloques de huelga autonómica de octubre a diciembre ante "la falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad y las numerosas reivindicaciones laborales pendientes que dependen del Gobierno regional".

En concreto, el primer bloque de paros te dará lugar desde las 8 horas del 28 de octubre hasta la misma hora del día 32, según ha informado el Comité de Huelga en un comunicado.

En noviembre los paros serán desde las 8 horas del 4 de noviembre hasta la misma hora del día 7, y desde las 8 horas del 18 hasta la misma hora del 21. Finalmente se ha anunciado huelga desde las 8 horas del 9 de diciembre hasta la misma hora del día 12.

Según explican los convocantes, esta medida responde a la demanda de los propios profesionales. En una encuesta realizada por el Comité, en la que participaron 1.299 médicos y facultativos en dos días, el 53,1% respaldó continuar con la huelga en Madrid, frente al 34,9 que se mostró en contra y el 12% que no tenía una posición definida.

Con estos paros se quiere denunciar el "bloqueo" de la negociación para las mejoras laborales del colectivo por parte de la Comunidad. "El aplazamiento de la huelga médica nacional no elimina los motivos que han llevado a los profesionales madrileños a movilizarse. A diferencia del escenario estatal, en la Comunidad de Madrid existe un interlocutor institucional y un Gobierno autonómico estable con capacidad para negociar y dar respuesta a las demandas pendientes", han señalado.