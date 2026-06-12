Los médicos inician el lunes su quinta semana de huelga nacional del año contra el Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de los médicos contra el Estatuto Marco. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los médicos vuelven este lunes a la huelga en una nueva jornada de paros a nivel nacional, la quinta convocada este año por los sindicatos para mostrar su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo.

El Comité de Huelga ha convocado paros y concentraciones en distintas comunidades autónomas entre el 15 y el 19 de junio. Aunque la principal movilización tendrá lugar el próximo lunes con una concentración frente al Ministerio de Sanidad, a partir de las 12.00 horas, en la que participarán delegados sindicales y profesionales sanitarios llegados de diferentes puntos del país.

Esta será la última convocatoria de huelga hasta después del verano. Los sindicatos aseguran que, por responsabilidad, no promoverán nuevas movilizaciones durante los meses estivales, debido una etapa compleja para el sistema sanitario por la reducción de profesionales y el periodo vacacional. No obstante, prevén retomar las protestas el próximo mes de septiembre.

La convocatoria de esta nueva semana de huelga será la primera protesta que se celebra después de que el pasado 2 de junio el Consejo de Ministros aprobara el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El anteproyecto se basa en el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad con los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) durante el pasado mes de enero. El texto fue finalmente aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 2 de junio y se encuentra ahora en fase de consulta pública.

SIN ACUERDO EN EL CISNS

Tras la aprobación del anteproyecto, la ministra de Sanidad, Mónica García, convocó el pasado miércoles un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar con las comunidades autónomas la reforma del Estatuto Marco y la huelga de médicos. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdos ante el rechazo de las comunidades a votar los puntos del orden del día, que contemplaban acuerdos y recomendaciones relativas a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

"Las comunidades autónomas han decidido rechazar comprometerse con estas reivindicaciones que solucionarían el conflicto. Hoy las comunidades autónomas podían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias (...) y han decidido no hacerlo, han decidido mirar para otro lado", indicaba la ministra en la rueda de prensa posterior al CISNS.

Pese a ello, García ha reiterado a lo largo de la semana que el Ministerio seguirá trabajando "con diálogo, acuerdos y consensos" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. No obstante, ha subrayado que ahora corresponde a las comunidades autónomas atender las reivindicaciones sindicales, como la reducción de las horas de guardia, la creación de mesas específicas de diálogo y participación para los médicos y la implantación de la jornada ordinaria de 35 horas.

"LA MINISTRA SE HA QUEDADO SOLA"

Durante el CISNS, las comunidades autónomas registraron una carta para insistir al Ministerio de Sanidad en que la resolución del conflicto generado con la reforma del Estatuto Marco depende de esta cartera y no de los gobiernos regionales.

En esta misiva, las CCAA exigen un "acuerdo estatal" impulsado por el Ministerio de Sanidad, ya que es quien tiene la "capacidad" para modificar la normativa "y dar respuesta a las demandas planteadas". Después de afirmar que "el problema de fondo continúa abierto", a pesar de la aprobación del texto en Consejo de Ministros, los representantes autonómicos demandan que se reabra "con urgencia" un proceso de diálogo "real, efectivo y constructivo".

"La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales. No cuenta con el apoyo de los sindicatos. Y no nos tiene a las comunidades autónomas", señaló el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en representación de todas las consejerías.