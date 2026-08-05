Médicos Sin Fronteras urge a intensificar la respuesta internacional ante un brote de ébola en RDC "sin precedentes"

Centro de tratamiento del ébola de Elykia, en Bunia. - JULIEN DEWARICHET/MSF

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora médica adjunta de Médicos Sin Fronteras (MSF), Philippa Boulle, ha urgido este miércoles a intensificar "sin demora" la respuesta médica internacional al brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC), que se está propagando a un "ritmo alarmante y sin precedentes" y "no da señales de remitir".

"Dos meses y medio después de que se declarara el brote de enfermedad por ébola, la situación en el este de la República Democrática del Congo es más crítica que nunca", ha aseverado para precisar que, a 1 de agosto, se habían notificado más de 3.800 casos confirmados, convirtiéndose en el mayor brote de ébola jamás registrado en el país.

La cifra de personas fallecidas en las primeras 11 semanas desde que se declaró el brote asciende a casi 1.500 personas, un número que las autoridades congoleñas elevan a 1.700 y que supera las muertes ocurridas en el mismo periodo durante brotes anteriores. Así, Boulle ha apuntado que el brote de ébola en 2014 en África Occidental causó 279 fallecimientos en el mismo intervalo.

Además, ha advertido de que la situación no parece estabilizarse, puesto que casi todos los días se notifican nuevos casos sospechosos en nuevas localidades, al margen de las cadenas de transmisión ya identificadas. Para evitar más muertes, ha insistido en la necesidad de reforzar la respuesta y corregir carencias críticas.

A pesar de que se han logrado avances en pruebas de detección y rastreo de contactos, ha lamentado que son "insuficientes" para contener la epidemia. Como ejemplo, ha señalado que, en el centro de tratamiento del ébola de MSF en Bunia, capital administrativa de Ituri, nueve de cada 10 personas ingresadas no eran contactos rastreados, mientras que en toda la provincia de Ituri se ha rastreado al 59 por ciento de los contactos.

COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD

Philippa Boulle ha insistido en que la respuesta no llega a las comunidades con la rapidez suficiente para romper las cadenas de transmisión. A su juicio, es necesario implicar en mayor medida a los actores locales para lograr que los casos se detecten lo antes posible y se les haga un seguimiento riguroso.

"Este brote está agravando una crisis humanitaria ya existente", ha añadido para aludir a que la malaria, el sarampión, el cólera, la desnutrición y otras afecciones prevenibles y tratables siguen causando un número importante de enfermedades y muertes.

En este contexto, ha subrayado que se debe mantener el apoyo a los centros de salud para que puedan seguir prestando servicios sanitarios vitales durante toda la respuesta, además de proteger a los trabajadores sanitarios.

Según ha comentado, el acceso de personal humanitario y profesionales sanitarios "sigue siendo un problema clave", especialmente en zonas remotas donde, además, el inicio de la temporada de lluvias dificultará los desplazamientos y podría interrumpir las operaciones.

Por ello, ha instado a proporcionar suministros médicos, incentivos y apoyo a los trabajadores sanitarios de primera línea, así como garantizar que las restricciones fronterizas, las medidas sanitarias o las cargas administrativas no obstaculizarán las rotaciones del personal humanitario, las derivaciones médicas ni la entrega de suministros. "Por el momento, la situación sigue siendo incierta", ha apuntado.

"Es necesario actuar de inmediato. Cada día que se pierde permite que el virus vaya un paso por delante y que se pierdan más vidas innecesariamente", ha finalizado.