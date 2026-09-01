Médicos Sin Fronteras insta a incluir formulaciones pediátricas en los estudios frente al ébola Bundibugyo

Archivo - Científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha instado a los agentes implicados en la investigación para el tratamiento y prevención del virus Bundibugyo, causante del actual brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC), a incluir y evaluar formulaciones pediátricas en los ensayos clínicos en curso.

Así lo ha señalado en un artículo de opinión publicado este martes en 'The Lancet', a fin de que los niños puedan acceder a medicamentos adecuados frente a un brote que les está afectando "de manera desproporcionada".

Según ha precisado, hasta el pasado 4 de agosto, entre los casos confirmados cuya edad se conoce, la proporción de niños menores de cinco años a los que se les diagnosticó la enfermedad por el virus de Bundibugyo y que posteriormente fallecieron a causa de ella fue "significativamente mayor" que la de los adultos.

La farmacéutica Gilead ha manifestado recientemente su voluntad de poner a disposición lo antes posible formulaciones pediátricas de obeldesivir, el antiviral oral que está siendo evaluado para prevenir la infección tras una exposición de alto riesgo a la enfermedad del ébola Bundibugyo.

El asesor pediátrico de MSF Neal Russell ha aseverado que incluir a los niños en estos ensayos es "fundamental" y ha urgido a apoyar el desarrollo de un subestudio pediátrico sobre obeldesivir, basarse en las directrices de dosificación existentes y acelerar la evaluación de otros antivirales orales y anticuerpos monoclonales como profilaxis postexposición.

Médicos Sin Fronteras ha advertido de que la inclusión tardía en los ensayos, la falta de directrices de dosificación pediátrica y las preocupaciones sobre la seguridad son obstáculos habituales en el acceso a los tratamientos médicos para los menores, así como para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

ESTUDIO SOBRE OBELDESIVIR

MSF ha explicado que el estudio 'EBO-PEP', que comenzó el 14 de julio de 2026 para evaluar obeldesivir, excluye de momento a los niños que pesan menos de 30 kilos. Aunque se espera que se apruebe pronto una modificación que incluya a los menores de más de 20 kilos, la falta de una formulación pediátrica disponible y la ausencia de datos publicados que respalden la trituración o disolución de los comprimidos obliga a excluir a los niños de menos de 20 kilos.

El ensayo está llevando a cabo un subprotocolo para los excluidos que consiste en la administración intravenosa de remdesivir. Sin embargo, MSF considera que realizar un ciclo de tratamiento intravenoso diario durante 10 días resulta muy difícil de realizar en contextos de brote, especialmente en el caso de los niños pequeños.

"Tenemos que generar la evidencia ahora para que los niños puedan acceder a tratamientos preventivos eficaces al mismo nivel que el resto de la población, y no cuando el brote haya terminado", ha insistido Neal Russell.