Médicos Sin Fronteras denuncia que los centros sanitarios de la RDC están desbordados de casos sospechosos de ébola

Archivo - Imagen de archivo de personal sanitario. - HAJARAH NALWADDA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO
MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -
La responsable de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), Trish Newport, ha denunciado que los centros sanitarios de la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo (RDC), se encuentran desbordados de casos sospechosos de ébola.
"Este brote es extremadamente preocupante. Tan solo unos días después de la confirmación del brote, ya hay más de 500 casos sospechosos. Se han producido más de un centenar de muertes", ha alertado Newport.
En este contexto, ha explicado que los equipos de Médicos Sin Fronteras en la República Democrática del Congo (RDC) recibieron la misma respuesta en todos los centros de salud contactados: "Estamos repletos de casos sospechosos, no tenemos espacio". "Esto da una idea de lo caótico que es todo ahora mismo", ha añadido.
Newport ha recordado que se trata de la cepa Bundibugyo del ébola. "Es solo la tercera vez en la historia que se ha producido un brote de ébola de Bundibugyo. Esto significa que, mientras que para otras cepas hay tratamientos, hay vacunas, para este brote no hay tratamientos aprobados ni vacunas. Y la capacidad para realizar pruebas es muy limitada", ha subrayado.
La responsable de Emergencias de Médicos Sin Fronteras ha señalado la necesidad de hacer llegar el material al terreno lo antes posible. "Contamos con más de 3.000 equipos completos de protección personal que están llegando a Bunia, lo que supondrá un gran alivio para muchos de nuestros equipos", ha añadido.
Así, ha dicho que están enviando equipos adicionales con mucha experiencia en ébola para empezar a poner en marcha la intervención y estudiar cómo pueden apoyar todos los proyectos que tienen en Ituri.
"Para ver cómo podemos poner en práctica medidas de protección y prevención en nuestros programas para que podamos seguir garantizando el acceso a la atención sanitaria y atendiendo a las personas desplazadas, como ya veníamos haciendo", ha finalizado.