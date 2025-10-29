Médicos de Familia piden un mayor compromiso de los profesionales sanitarios ante el descenso de su cobertura vacunal

Una persona se vacuna, en un centro de refuerzo de vacunación frente a la gripe, a 24 de octubre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha pedido este miércoles un mayor compromiso por parte de los profesionales sanitarios ante el descenso de su cobertura vacunal contra la gripe, especialmente a las "puertas del inicio" de la campaña de esta enfermedad.

"No podemos permitirnos como profesionales ser un vector de transmisión en entornos donde hay personas vulnerables. Nuestra responsabilidad es protegernos para proteger a pacientes, familiares y compañeros de trabajo", ha expresado la coordinadora del Grupo de Prevención de Enfermedades Infecciosas del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la semFYC, Ana Pilar Javierre Miranda.

Asimismo, ha indicado que una baja cobertura vacunal afecta "directamente" a la capacidad asistencial de los equipos, sobre todo en momentos de "alta presión estacional" como los de la gripe, y ha incidido en que velar por la continuidad del servicio también "forma parte" de su ética profesional.

La especialista ha expuesto el descenso progresivo en la cobertura vacunal entre el personal sanitario, que en 2020 alcanzó el 65,6 por ciento en 2020, si bien desde entonces ha descendido una media de seis puntos porcentuales interanuales hasta alcanzar una cobertura vacunal de 39,5 por ciento en la última campaña.

Estas cifras contrastan con la tendencia observada en la población general, que ha mantenido cifras elevadas de vacunación antigripal hasta registrar un marcado descenso la campaña pasada de 2024.

Dicha evolución evidencia "una pérdida de percepción del riesgo y de compromiso dentro del propio colectivo, lo que refuerza la necesidad de apelar a la responsabilidad individual y profesional de quienes trabajan en el ámbito sanitario".

Este fenómeno, que ocurre en distintos países, ha llevado a las diferentes autoridades a buscar estrategias para mejorar estas coberturas, desde incentivos económicos hasta días libres para quienes se vacunan.

Sin embargo, algunas experiencias como la obligatoriedad han demostrado efectos contraproducentes, motivo por el que la semFYC apuesta por la corresponsabilidad y la concienciación profesional.

"Creo que, como sanitarios, debemos ser responsables y protegernos para proteger", ha insistido Javierre, quien ha subrayado que el compromiso individual de los y las profesionales es "clave".

Asimismo, ha recordado que también deben actualizarse otras inmunizaciones "esenciales" como las de la Covid-19, la hepatitis B, el tétanos-difteria, la varicela, el sarampión, la rubeola o la parotiditis, entre otras, y dependiendo del ámbito profesional en el que trabaje el sanitario.