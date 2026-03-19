Médicos de familia muestran "profunda decepción" tras rechazar el Congreso la bajada de la tasa de alcohol al volante

Archivo - El casco de la Guardia Civil en un control de tráfico en el kilómetro 34 de la A-1, el día que comienza la operación salida del puente de mayo 2022, a 29 de abril de 2022, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha mostrado este jueves su "preocupación y profunda decepción" después de que el Congreso haya rechazado la Proposición de Ley del PSOE para rebajar la tasa máxima de alcohol permitida al volante de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC.

En un comunicado, la organización médica considera que se trata de una decisión "contraria a la evidencia científica disponible y a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales en materia de seguridad vial y salud pública".

"Se ha perdido una oportunidad relevante para reducir la morbimortalidad asociada a los accidentes de tráfico en nuestro país", ha advertido la semFYC, que ha añadido que los datos son "contundentes" y que aproximadamente el 30% de las muertes por accidentes de tráfico en España están relacionadas con el consumo de alcohol.

En este sentido, la entidad ha recordado que "el alcohol deteriora las capacidades psicomotoras, disminuye la atención, altera la percepción del riesgo y aumenta el tiempo de reacción, factores todos ellos determinantes en la génesis de siniestros viales con consecuencias graves o mortales".

Desde una perspectiva de salud pública, la organización considera "difícil comprender que no se haya priorizado una medida preventiva de alto impacto poblacional". "La evidencia científica es clara: no existe un nivel seguro de consumo de alcohol compatible con la conducción", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que "cualquier umbral permisivo implica asumir un riesgo evitable".

De este modo, considera que avanzar hacia una regulación "más estricta, idealmente basada en el principio de 'alcohol cero al volante', constituye una de las intervenciones más eficaces para reducir lesiones, discapacidades y fallecimientos evitables". "Este enfoque está alineado con las estrategias de seguridad vial adoptadas por diversos países que han logrado descensos significativos en la siniestralidad", ha apostillado.

Por todo ello, hace un llamamiento a los grupos parlamentarios, especialmente a aquellos que han votado en contra de esta iniciativa, para que "reconsideren su posición y retomen el debate en los próximos meses, con el objetivo de aprobar una normativa más ambiciosa y coherente con la protección de la salud de la ciudadanía".