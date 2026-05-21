Los médicos estudian otras medidas de presión para evitar el impacto de las huelgas sobre los pacientes

Carteles de protesta colocados en el marco de la huelga médica en Baleares. - SIMEBAL

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha asegurado que están estudiando nuevas medidas de presión para evitar el impacto de la huelga sobre los pacientes.

Lo ha dicho la tarde de este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, durante la concentración que ha reunido a más de medio centenar de médicos en el centro de Palma para protestar contra el Ministerio de Sanidad por la falta de negociación para acordar un Estatuto Marco propio para el colectivo.

La previsión de Lázaro es que cuando finalice el periodo de huelgas mensuales, que llegará a su fin el próximo 19 de junio, las movilizaciones puedan haber provocado alrededor de tres millones de actos médicos.

"Hay un componente, que es el perjuicio al paciente, y nos estamos planteado en qué medido podemos plantear otras estrategias de confrontación. La ciudadanía no se merece esto, tampoco los pacientes", ha dicho el también presidente de Simebal.

Aunque ha afirmado que tras el parón de julio y agosto "volverán a la carga" en septiembre, no ha aclarado si será mediante el mismo sistema de huelgas mensuales.

Una de las posibilidades que barajan, ha explicado Lázaro, es la posibilidad de que los médicos renuncien a toda la actividad voluntaria que realizan.

También convocar una huelga indefinida, algo a lo que ha dicho que el colectivo "no quiere", o presentar una denuncia ante la Comisión Europea.

((Habrá ampliación))