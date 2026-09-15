Médicos y enfermeros convocan una jornada de huelga en Ceuta ante la situación de "emergencia" de la sanidad

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional ha practicado durante la madrugada de este domingo varias detenciones en Ceuta por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, allan - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición CEMSATSE, formada por organizaciones sindicales médicas y enfermeras, ha anunciado un calendario de movilizaciones para denunciar la situación que atraviesa la sanidad pública en Ceuta, que, a juicio del sindicato, ha "sobrepasado su capacidad operativa" y se encuentra en una situación de "emergencia".

La primera protesta tendrá lugar este jueves, 17 de septiembre, a las 11.00 horas, con una concentración ante las puertas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) bajo el lema 'Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes'; las movilizaciones continuarán el viernes, 18 de septiembre, con otra concentración ante la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), situada en Otero.

El calendario culminará el próximo 24 de septiembre con una jornada de huelga sanitaria convocada formalmente por CEMSATSE ante lo que la organización sindical considera una falta de respuesta del Ministerio de Sanidad a la situación asistencial que atraviesa la ciudad autónoma.

Por el momento se desconoce si el resto de sindicatos con representación en la Junta de Personal del INGESA en Ceuta se adherirán a las movilizaciones convocadas por la entidad que agrupa los sindicatos médico y de Enfermería.

EL SISTEMA SANITARIO DE CEUTA ESTÁ "AL LÍMITE"

El sindicato sostiene que la sanidad ceutí arrastra desde hace años "problemas estructurales" que, según denuncia, no han sido resueltos por el Ministerio de Sanidad. A estas dificultades añade el impacto asistencial derivado de la entrada masiva de personas desde Marruecos registrada durante el pasado mes de julio.

Según CEMSATSE, la combinación de estas circunstancias ha llevado al sistema sanitario de Ceuta "al límite" y ha provocado que se supere su capacidad operativa. La organización sindical también ha expresado su rechazo a las recientes afirmaciones del Ministerio de Sanidad en las que, según sostiene, se niega la existencia de una situación de emergencia en la sanidad de la ciudad autónoma.

Ante este posicionamiento, CEMSATSE asegura que activará "de inmediato" el calendario de movilizaciones y mantiene la convocatoria de huelga para el 24 de septiembre.

El sindicato ha hecho además un llamamiento a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía para secundar las concentraciones y participar en las movilizaciones con el objetivo de visibilizar el deterioro que, según denuncia, atraviesa la sanidad pública de Ceuta.