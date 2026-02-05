Archivo - Mayores de 70 y sanitarios deberían seguir vacunándose frente a la Covid-19- GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los mayores de 70 años, el personal sanitario y las personas que cuidan o conviven con personas vulnerables son algunos de los colectivos que deberían seguir vacunándose frente a la Covid-19 durante la campaña 2025-2026, según un informe publicado por Ministerio de Sanidad, que analiza la evidencia científica de la inmunización al cumplirse recientemente un lustro desde la administración de la primera vacuna en la pandemia.

La cartera sanitaria del Gobierno aconseja, tras un informe realizado por los asesoramiento científicos del Gabinete de la Ministra, que sean inmunizados también las personas con enfermedades crónicas graves o con el sistema inmune debilitado y las que viven en residencias u otras instituciones cerradas.

La recomendación es una dosis estacional, aunque ya hayan recibido otras anteriormente o hayan pasado la enfermedad. Es necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección -seis en el caso de ciertas vacunas específicas-, ha continuado Sanidad, que ha añadido que este compuesto puede administrarse al mismo tiempo que el de la gripe, lo que facilita su inclusión en las campañas estacionales.

Como compendio a estos primeros cinco años desde la primera vacuna frente a la Covid-19, lo que se produjo el 27 de diciembre de 2020, la Administración destaca, mediante una nota de evidencia científica, que la vacunación se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para salvar vidas y reducir el impacto de la pandemia.