Matute carga contra Mónica García por "prohibirle hablar" en Interterritorial y ve "cobardía dictatorial institucional"

Archivo - Archivo.- La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha arremetido este viernes contra la ministra del ramo, Mónica García, por prohibirle hablar en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), algo que ve como "cobardía dictatorial institucional"

En declaraciones a los medios tras el encuentro que ha reunido al Ministerio y las Comunidades Autónomas, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha denunciado que la ministra y líder de Más Madrid ha vulnerado su "derecho a participar" cuando se ha hablado de presupuestos y, en concreto, del dinero que "no da" a las regiones.

"Me parece muy grave porque se ha vulnerado un derecho absolutamente no solo constitucional, sino institucional como representante de todos los madrileños", ha censurado la consejera madrileña, que cree que García "tiene miedo de tener que explicar qué ocurre con esos fondos".

Al hilo, ha censurado la "actitud absolutamente a la defensiva, incómoda y dictatorial" de la ministra durante una reunión, ha dicho, en la que "todo el mundo la ha recriminado" por ello. "Además tiene la mala costumbre de hacer juicios de valor sobre muchos consejeros aludiendo a nuestra falta de comprensión y capacidad lectora o de conocimiento de la legislación y yo creo que es eso de lo que ellos precisamente carecen y por tanto se ponen agresivos y no dejan hablar porque no pueden rebatir con argumentos", ha apostillado.

En esta línea, Matute ha retado a la ministra a poner a disposición de las Comunidades Autónomas los 300.000 millones de euros adicionales que el Gobierno central dice haber repartido entre los gobiernos autonómicos "porque realmente es falso". "Y como no podía rebatirme con argumentos, no me ha dejado hablar", ha censurado.

Respecto al decreto de listas de espera, ha indicado que no se ha aprobado por una "mayoría absoluta" porque "faltan informes oficiales" y "no es una norma preparada". "Por el hecho de que hay unas nuevas elecciones --las generales del 29 de noviembre-- no hay que ir tirando para adelante con normas medio hechas como ha ocurrido con el Estatuto Marco u otros proyectos legislativos", ha apostillado.

En la misma línea, ha recriminado a la ministra haber "vaciado de contenido" el Consejo Interterritorial, "maltratando el trabajo que hacen expertos con rigor técnico" al presentar cuestiones "que no estaban maduras".