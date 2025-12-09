Matute afirma que Madrid no ha recibido ninguna de las denuncias anunciadas por el Ministerio de Sanidad

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado este martes que aún no han recibido ninguna de las denuncias anunciadas por el Ministerio de Sanidad por no presentar su registro de objetores de conciencia al aborto, ni tampoco la correspondiente a la Alta Inspección Médica sobre el Hospital de Torrejón.

"Estoy esperando esa Alta Inspección que dijo la ministra, porque todavía no ha llegado a nosotros. Ya hemos recibido un montón de inspecciones, y cuando nosotros hemos vuelto, ella aún no ha llegado. Mucho hablar, pero luego no hace nada: ni Alta Inspección, ni denuncia. De todas las denuncias que dijo que nos iba a poner, no tenemos absolutamente ninguna", ha indicado durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press este martes.

Al ser preguntada por las denuncias que han anunciado el PSOE-M y Más Madrid ante la Fiscalía por la situación en el Hospital de Torrejón, Matute ha asegurado que la Comunidad de Madrid no tiene "miedo ninguno": "Porque nosotros hacemos las cosas bien, sabemos lo que es el procedimiento el método y podemos asegurar que lo vamos a demostrar que nos lo mande pero no ha mandado nada".

"EL CONSEJO INTERTERRITORIAL SE HA CONVERTIDO EN UN ESPERPENTO"

Durante el desayuno, Matute ha criticado el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), afirmando que se ha convertido en un "esperpento", donde "no se hace caso a las comunidades autónomas".

"La información se da por canales no oficiales, incluso se dan los acuerdos antes de que se hayan tomado y por eso fue el motivo de que nos levantamos en el Consejo interterritorial de Zaragoza, por la falta de respeto institucional y la lealtad, y no fue por el tema de cribados, fue por unos ataques al funcionamiento del Consejo", ha explicado.

En este contexto, ha acusado al Ministerio de Sanidad de proporcionar la información a las consejerías poco antes de comenzar el CISNS, como ocurrió en Zaragoza. "Dos días antes, ya fue la gota que colmó el vaso, el director general de Salud Pública nos dijo por correo electrónico que no nos iban a dar 20 millones para cribados porque Hacienda no les había liberado los fondos, y eso es lo que hizo al final que nos levantáramos", ha explicado.

"Es absolutamente la ineficiencia personificada, así es que no se ha hecho absolutamente nada, bueno sí, atacar y tener una regresión de este sistema sanitario que, como digo, es nuestro mayor tesoro", ha matizado.