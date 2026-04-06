Archivo - Más liderazgo estratégico y profesionalización, reclamos de las Direcciones Médicas para la sostenibilidad del SNS - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Direcciones Médicas han reclamado más liderazgo estratégico, profesionalización y responsabilidad en resultados para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), tal y como han evidenciado las conclusiones del V Encuentro de Direcciones Médicas, organizado por la Fundación Española de Directivos de la Salud (Fundación SEDISA).

"Las Direcciones Médicas representan hoy una figura estratégica imprescindible para la sostenibilidad del sistema sanitario", ha declarado el presidente de esta organización, Joaquín Estévez, quien ha añadido que no se refiere solo a la "coordinación asistencial", sino al "liderazgo transformador", la "capacidad para alinear profesionales", la "innovación" y los "resultados en salud bajo una visión común".

En esta línea, este documento recoge el posicionamiento estratégico de los líderes asistenciales ante los principales desafíos del sistema y subraya que el actual contexto -marcado por el envejecimiento poblacional, la cronicidad, la incorporación acelerada de innovación tecnológica y terapéutica y la presión sobre los recursos- exige reforzar el papel de las Direcciones Médicas como estructuras clave de gobernanza y liderazgo clínico.

"Si queremos un sistema más eficiente, equitativo y orientado al valor, debemos reforzar la profesionalización de las Direcciones Médicas, dotarlas de herramientas de gestión, sistemas de información robustos y marcos de responsabilidad claros", ha continuado el máximo representante de la Fundación SEDISA, que ha indicado que "la buena Medicina necesita buena gestión".

Así, entre las principales conclusiones obtenidas se halla la necesidad de consolidar el papel de estos equipos directivos como eje vertebrador de la gobernanza asistencial, integrando visión clínica, capacidad organizativa y responsabilidad sobre resultados. Estos no solo gestionan actividad, sino que lideran procesos de transformación: reorganización de Servicios, impulso a modelos asistenciales centrados en el paciente, incorporación de tecnología y garantía de calidad y seguridad clínica.

INDICADORES DE RESULTADOS CLÍNICOS Y ORGANIZATIVOS

Además, se ha puesto el acento en la importancia de avanzar hacia una toma de decisiones apoyada en información rigurosa y en indicadores de resultados clínicos y organizativos. La analítica de datos, la evaluación de resultados en salud y la medición de calidad asistencial se consideran elementos imprescindibles para consolidar un modelo de gestión clínica orientado al valor.

La relevancia de fortalecer equipos directivos multidisciplinares, integrando perfiles clínicos, económicos y tecnológicos, capaces de responder a los retos de la transformación digital, la innovación terapéutica y la reorganización de procesos asistenciales, también ha sido puesta de relieve, así como el equilibrio entre innovación y sostenibilidad.

La incorporación de nuevas tecnologías, terapias avanzadas y herramientas digitales exige una evaluación rigurosa del impacto clínico y presupuestario, además de modelos organizativos flexibles que permitan su integración efectiva en la práctica asistencial. Por su parte, la sostenibilidad no puede abordarse únicamente desde la contención del gasto, sino desde la mejora de procesos, la reducción de variabilidad clínica, la evaluación de resultados y la optimización del uso de recursos.

"La transformación del sistema sanitario no será posible sin un liderazgo clínico fuerte, profesionalizado y comprometido con la generación de valor para los pacientes", ha puesto de manifiesto Estévez, que ha insistido en que "las Direcciones Médicas están llamadas a desempeñar un papel decisivo en este proceso".