Más de 80 organizaciones piden a la OMS revisar los límites de nitratos permitidos en el agua potable

Archivo - Imagen de recurso de agua potable. - URBAZON/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción se ha unido a más de 80 organizaciones internacionales de los ámbitos de la salud, el medio ambiente y la alimentación para solicitar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una revisión de los límites de concentración de nitratos permitidos en el agua potable, con el objetivo de proteger la salud pública frente a la contaminación agrícola.

Según explica Ecologistas en Acción, la iniciativa surge tras el Día Mundial Una Sola Salud (World One Health Day), conmemorado por la OMS y otros tres organismos de la ONU para subrayar la interdependencia entre la salud humana, animal y de los ecosistemas. Entre las organizaciones participantes en la iniciativa, destacan Greenpeace International, el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles y la Organización Mundial de Médicos de Familia.

Así, la coalición solicita a la Secretaría de la OMS y a su Grupo de Desarrollo de Directrices que den prioridad a los nitratos para su evaluación exhaustiva en la próxima revisión de las directrices mundiales sobre la calidad del agua potable.

La carta sostiene que las directrices actuales han quedado "obsoletas" y "exponen a la población a diversos riesgos para la salud". El límite vigente de 50 mg/L de NO3 se estableció en 1958, específicamente para prevenir la metahemoglobinemia infantil, también conocida como síndrome del bebé azul.

Sin embargo, las organizaciones apuntan que un creciente número de investigaciones epidemiológicas del siglo XXI vincula la exposición crónica a niveles bajos de nitratos en el agua potable con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, partos prematuros y defectos congénitos, incluso a concentraciones muy inferiores al umbral establecido actualmente.

Ecologistas en Acción afirma que lleva años estudiando y denunciando el problema estructural que supone la contaminación por nitratos de ecosistemas y agua potable. "Cada año, la contaminación con nitratos procedentes principalmente de la ganadería industrial deja a más de 260.000 personas sin agua potable y pone en riesgo de cáncer colorrectal a la mitad de los municipios españoles. Es necesario que se reduzca la cantidad de nitratos permitidos en agua potable y que se evite esta contaminación en su fuente, las macrogranjas", ha indicado Kistiñe García, coordinadora del grupo de tóxicos de la organización.

Por su parte, Pratyush Kumar, presidente del Grupo de Trabajo sobre Práctica Rural de la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA, por sus siglas en inglés), ha explicado cómo en la actualidad existen estudios que vinculan la presencia de nitratos en el agua potable -incluso en niveles muy inferiores al límite establecido por la OMS- con el cáncer de intestino y los partos prematuros.

Por ello, la petición demanda actualizar estos límites para que las familias que viven en zonas agrícolas puedan confiar en el agua que consumen. "En regiones con escasos recursos, esto debe ir acompañado de apoyo internacional, ayudando a las comunidades a garantizar la seguridad del agua tanto frente a contaminantes químicos como frente a microorganismos peligrosos", ha añadido.

NORMAS VIGENTES INSUFICIENTES

El año pasado, un panel internacional de expertos, comisionado por el gobierno danés, concluyó que las normas internacionales vigentes son insuficientes para proteger la salud pública. El panel recomendó una reducción drástica del límite nacional de nitratos hasta los 6 mg/L de NO3, una cifra casi diez veces inferior al valor de referencia actual de la OMS. Tras las elecciones de 2026, Dinamarca se comprometió a revisar su límite nacional siguiendo estas recomendaciones científicas.

La ganadería intensiva y el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos son, a escala mundial, los principales factores que provocan la lixiviación de nitratos hacia las aguas subterráneas y superficiales. Más allá de los riesgos para la salud humana, el exceso de escorrentía de nitrógeno degrada los ecosistemas de agua dulce, acelera el deterioro del suelo y fomenta la pérdida de biodiversidad.

La coalición destaca los beneficios de proteger las fuentes de agua -tanto para la salud humana como para la de los ecosistemas-, así como su papel en la mitigación del cambio climático y la conservación de la naturaleza. Además, insta a la OMS a adoptar un enfoque de Una Sola Salud ('One Health') en sus directrices sobre nitratos en el agua potable. Un enfoque que, además de considerar los límites toxicológicos tradicionales, tenga en cuenta el impacto más amplio en los ecosistemas y en la salud pública a largo plazo.

Dado que los gobiernos nacionales suelen basar sus propias normas sobre agua potable en las directrices de la OMS, la carta abierta de la coalición subraya que una actualización de dichas directrices resulta fundamental para impulsar una reforma de las políticas a nivel global.

"Seguiremos presionando para proteger las aguas subterráneas y los ríos, de las que depende nuestra salud y la de todos los seres vivos. Por ello, seguiremos instando a los gobiernos, estatal y autonómicos, a incentivar la transición agroecológica y abandonar de una vez por todas el crecimiento de la agricultura y ganadería intensivas e industriales", ha finalizado Laia Serra Valls, portavoz de Ecologistas en Acción.