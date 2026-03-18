Más del 75% de personas ve clave la salud oral, pero solo un 30% hace higiene completa, según un estudio de Stanpa

Un estudio de Stanpa revela que más del 75% de personas ve clave la salud oral, pero solo un 30% hace higiene completa - STANPA

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) ha celebrado su primer 'Foro de Salud e Higiene Bucodental', en el que ha presentado un estudio que revela que más del 75 por ciento de los españoles considera clave la salud oral, pero solo un 30 por ciento realiza una higiene completa, incluyendo prácticas como el uso de hilo dental y el enjuague bucal.

"Aunque los datos sean positivos, es imprescindible que sigamos concienciando sobre la importancia de una correcta higiene bucodental por su impacto directo en el bienestar y cuidado de la salud general de las personas", ha explicado la directora científico-técnica de esta entidad, Belén Carazo, que ha añadido que "la manera más eficiente de hacerlo es educando a la población en base a información 'con ciencia'".

Con motivo de la celebración, este viernes, 20 de marzo, del Día Mundial de la Salud Oral, se han analizado los resultados de la 'Radiografía de la salud bucodental en España: usos, hábitos y percepciones', en la que ha colaborado el 'Worldpanel by Numerator' y en la que han participado más de 1.000 personas de entre 15 y 75 años.

Según los datos obtenidos, la salud bucodental contribuye de forma significativa al bienestar, influyendo también directamente en aspectos como la autoestima (76,5%), la seguridad al sonreír (78,1%) y la motivación personal (70,1%). Además, ocho de cada 10 españoles se cepilla los dientes al menos dos veces al día.

No obstante, y "aunque existe una alta conciencia sobre la salud bucodental y el hábito diario está consolidado en la sociedad española, todavía hay oportunidades para reforzar rutinas de prevención más completas", ha explicado el director de conocimiento y estudio de mercado de Stanpa, Óscar Mateo. De hecho, a la hora de elegir productos, los consumidores tienen en cuenta distintos atributos, como los beneficios y necesidades específicas (67,6%) y el precio (16,8%).

"Las cifras de patologías como la caries, gingivitis y periodontitis son alarmantes, particularmente, sabiendo que son enfermedades muy prevenibles y fácilmente evitables con métodos de higiene sencillos, accesibles y aplicables a la rutina diaria de la población, por lo que sigue siendo un reto para la Odontología revertir esta situación", ha explicado, por su parte, la vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO), la doctora María Victoria Mateos.

IMPORTANCIA DEL FLÚOR

Mateos ha subrayado, también, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "considera el flúor en los productos dentífricos como un elemento de salud pública". Ello en el contexto de que la caries afecta a 2.300 millones de personas en el mundo y a 530 millones de niños, ante lo que el 95 por ciento del mercado de pastas dentífricas contiene flúor, el ingrediente preventivo más eficaz frente a esta.

Además, la jefa del Área de Cosméticos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Rosario Sánchez, ha declarado que "los productos cosméticos son altamente seguros" debido a que Europa tiene una regulación "de las más exigentes y copiadas del mundo".

"La población que acude la consulta, en su mayoría, acepta los consejos de los profesionales sanitarios; pero no se puede bajar la guardia, construyendo una alianza entre la evidencia científica del profesional y la constancia de los hábitos preventivos ante ciertas creencias que se están instaurando en la población", ha sostenido la presidenta de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), la doctora Paula Matesanz.

Otro de los participantes en este encuentro ha sido el vocal de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Tomás Muret, que ha subrayado "la importancia" de estos profesionales "a la hora de detectar y resolver dudas, e incluso la derivación a otros".

Desde Stanpa han destacado que la industria cosmética, en la que se enmarcan los productos de cuidado e higiene bucodental, se ha convertido en un auténtico motor de innovación, ya que invierte actualmente el 3,4 por ciento de su facturación en I+D+i y cuenta con un 21 por ciento de perfiles científicos entre sus empleados, como biólogos, químicos y farmacéuticos.

La "innovación constante del sector dirigida a buscar soluciones" ha sido puesta de relieve, en este sentido, por el responsable de I+D+i de la compañía de salud bucal Dentaid, Joan Gispert, quien ha recordado la posición de España como un polo de investigación científica de primer nivel.

Por último, la directora general de Cuidado Bucal Iberia y directora senior de Comunicación Corporativa de la compañía P&G España, Valeria Contia, ha indicado que la industria ayuda a "disminuir la brecha entre las recomendaciones de profesionales sanitarios y los hábitos diarios de cuidado e higiene de los consumidores".