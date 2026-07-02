Más de 1.600 médicos exigen a los sindicatos que retiren su apoyo a la reforma del Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de médicos en Málaga contra el Estatuto Marco. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.614 médicos de toda España han firmado la carta abierta promovida por la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), en la que exigen a los sindicatos que respaldan la reforma del Estatuto Marco que retiren su apoyo al texto actualmente en tramitación y recuperen una posición de defensa efectiva de las condiciones laborales de los facultativos.

La carta denuncia que el modelo que del Anteproyecto mantiene un sistema basado en la sobrecarga asistencial, las guardias obligatorias, las jornadas prolongadas y la falta de reconocimiento específico de la profesión médica. Según los firmantes, estas condiciones no solo perjudican a los profesionales, sino que comprometen también la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

"Quienes sostenemos la asistencia a pie de cama de forma ininterrumpida y tutorizamos con enorme preocupación a las nuevas generaciones de residentes que heredarán este sistema, hemos llegado al límite de nuestra capacidad física y mental", señala el texto.

La carta recuerda que los médicos continúan realizando jornadas extraordinarias que no reciben el mismo tratamiento que las del resto de trabajadores. Añade que las decisiones sobre sus condiciones laborales las siguen tomando otras profesiones sanitarias sin tener en cuenta al colectivo médico.

Los firmantes consideran especialmente preocupante que organizaciones sindicales, cuya misión es proteger los derechos de los trabajadores, hayan respaldado un texto que, a su juicio, mantiene desigualdades históricas que afectan exclusivamente a los médicos.

"No les pedimos privilegios. Les pedimos, sencillamente, que apliquen para nosotros las mismas líneas rojas de prevención de riesgos, descanso y salud laboral que exigen con contundencia para los demás. Es imposible cuidar de la salud de la población cuando la estructura nos obliga a sacrificar la nuestra", indica la carta.

Desde MUD destacan que las 1.614 firmas representan un nuevo ejemplo del creciente rechazo que existe entre la profesión médica hacia la reforma del Estatuto Marco.

La asociación recuerda que el conflicto trasciende las reivindicaciones laborales: "Cada guardia de 24 horas, cada plantilla insuficiente y cada profesional obligado a trabajar exhausto repercute directamente en la atención que reciben los pacientes. Defender unas condiciones laborales dignas para los médicos es también defender una sanidad pública más segura y de mayor calidad".

Por ello, Médicos Unidos por sus Derechos hace un llamamiento a UGT, CCOO, CSIF y SATSE para que reconsideren su posición y promuevan una negociación que reconozca la singularidad de la profesión médica, garantice un ámbito propio de negociación y permita avanzar hacia un marco normativo que responda a la responsabilidad, formación y dedicación que exige el ejercicio de la medicina.