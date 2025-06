Más de 1.000 enfermeras solicitan marcharse al extranjero en lo que va de 2025

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Consejo General de Enfermería (CGE), Diego Ayuso, ha informado este jueves de que más de 1.000 enfermeros han solicitado marcharse a trabajar al extranjero entre enero y junio de 2025, una cifra que puede convertirse en "récord" a finales de año.

Hasta 1.473 enfermeros hicieron lo propio en 2023, dirigiéndose principalmente a Estados Unidos y Noruega, debido a las malas condiciones laborales y a la falta de reconocimiento profesional que existe en España; de hecho, un 30 por ciento de los enfermeros ha reconocido haber pensado en abandonar la profesión, ha expuesto Ayuso durante la rueda de prensa.

Todo ello se suma a la falta de unos 100.000 enfermeros en España, según datos del Ministerio de Sanidad, que se acentúa durante las vacaciones de verano, cuando las plantillas ven mermada su capacidad para atender las necesidades de los pacientes.

Según un estudio realizado por la Universidad de Southampton (Reino Unido), y publicado en la revista 'BMJ Quality & Safety', que ha analizado datos de más de 625.000 pacientes de 185 unidades hospitalarias británicas, cada día con escasez de enfermeras en los primeros cinco días de ingreso de un paciente se traduce en un 8 por ciento más de riesgo de muerte; un 1 por ciento más de reingreso y un 69 por ciento más de tiempo de hospitalizaciones de entre cinco y ocho días.

"Revertir la escasez de enfermeras es coste-efectivo y salva vidas", ha expresado Ayuso, quien ha aseverado que darle la vuelta a esta situación requiere de una inversión de 232 euros por ingreso, lo que evitaría 6.527 muertes anuales.

Asimismo, ha criticado la existencia de la "alta temporalidad" en la profesión, y es que en 2024 se registraron 10.824 contratos para 5.802 trabajadores, de los que 8.408 fueron de duración temporal.

DIFERENCIAS EN EL RATIO DE ENFERMERAS DE LAS CCAA

Todo ello contribuye a que la proporción de enfermeras en España sea de 6,36 enfermeras por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media de 8,19 de la Unión Europea, si bien la miembro del Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE Adriana Díaz ha manifestado que las cifras están reduciéndose tanto a nivel español como europeo.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha lamentado las diferencias que existen en los ratios de las comunidades autónomas, y es que mientras regiones como Navarra, con 8,92 enfermeras por cada 1.000 habitantes, están por encima de la media europea; otras, como Murcia, tienen una proporción de 4,99 enfermeras por cada 1.000 habitantes, algo "inaudito" y que "no se puede entender".

País Vasco es la segunda autonomía con mayor ratio, con 8,09 enfermeras por cada 1.000 habitantes; seguida de Canarias, con 7,77; de Castilla y León, con 7,49; de Aragón, con 7,4; de Asturias, con 7,34; de Melilla, con 7,24; de Extremadura, con 7,15; de Ceuta, con 7,1; de Cantabria, con 6,77; de Madrid, con 6,54; de la Rioja, con 6,51; y de Cataluña, con 6,5.

Por debajo de la media española se encuentran Castilla La Mancha, con 6,26 enfermeras por cada 1.000 habitantes; Baleares, con 6,13; Andalucía y Valencia, con 5,56; Galicia, con 5,16; y Murcia, con 4,99.

Dichas desigualdades también se dan entre provincias, incluso dentro de la cada comunidad, como ocurre en Galicia, donde Lugo mantiene una proporción de 7,14 enfermeras por cada 1.000 habitantes y Pontevedra tan solo 3,96, en la cola a nivel nacional.

Cáceres es la provincia con el ratio más alto a nivel nacional, con 9,04. Entre las provincias que ese encuentran por encima de la media europea se encuentran Navarra (8,92), Álava (8,68), Soria (8,65), Salamanca (8,33), Teruel (8,26) y Albacete (8,25).

Es por ello por lo que Pérez Raya ha subrayado que "no se puede permitir" que unos ciudadanos reciban una atención mejor que otros en base a la comunidad autónoma en la que residan.

Asimismo, ha recordado que el Consejo sitúa en 123.000 las enfermeras que faltan en España para llegar a la mencionada proporción europea, una cifra superior a la estimada por Sanidad, departamento al que ha criticado por considerar que no toman medidas a pesar de reconocer el problema.

"Por mucho que lo venimos reclamando, no se nos hace ningún caso. Los datos corroboran lo que estamos diciendo (...) Avisamos de esto hace muchos años, pero el Gobierno se limita a decir que faltan profesionales sin hacer absolutamente nada", ha añadido.

Como conclusión, Pérez Raya ha afirmado que se está produciendo un "deterioro" de la profesión en todos los países, donde la figura de la enfermera se "debilita" cada vez más.

"Parece que los dirigentes políticos españoles y europeos no quieren darse cuenta de la situación. Llevamos mucho tiempo advirtiéndolo, sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro. Estos datos solo significan una cosa: el total desprecio por la enfermería y a corto plazo nos arrepentiremos", ha concluido.

