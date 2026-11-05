María Neira presenta en España su candidatura a OMS y apuesta por salud pública y recuperar una imagen científica fuerte

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 2025, la doctora María Neira, ha presentado este jueves en España su candidatura a la Dirección General del organismo, a través de la que ha mostrado su apuesta por la salud pública y por "recuperar una imagen científica fuerte" de la institución.

La organización "ha estado bajo un fuerte escrutinio" durante los últimos años y "esa exposición mediática genera otros campos de opinión", ha manifestado, al tiempo que ha declarado que el actual es "un momento muy crítico, con mucha desinformación y noticias falsas". Ello genera "un peligro de retroceder en temas de salud pública", ha declarado, señalando que "es fundamental que la OMS trabaje para no tener ninguna grieta".

En este sentido, Neira ha afirmado que "la prioridad es ese grupo de ciencia y tener a los mejores", así como "trabajar con la sociedad civil". En cualquier caso, "haremos una transformación muy importante en prevención primaria", ya que se atenderá a "las causas de las enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, habrá una antena parabólica que esté en lo ultimo de la ciencia, en los riesgos para la salud que van a venir", ha explicado.

"En España, podemos presumir de esa cobertura sanitaria universal, pero no es el caso de muchos países", por lo que "es un pilar que la OMS tiene que impulsar y animar" para que "sea una realidad" en todos las naciones integrantes, ha indicado en un acto celebrado en el Ministerio de Sanidad y en el que ha estado respaldada por su titular, Mónica García.

A juicio de la última, "España se enorgullece de tener una candidata a al OMS como María Neira en un momento especialmente complejo para la salud mundial y la salud global", así como "para el multilateralismo". Por ello, ha destacado su "dilatada experiencia" y su "trayectoria intachable e impecable", la cual consta de "trabajo humanitario en campos de refugiados hasta altas direcciones de la OMS, donde ha estado realizando labores relacionadas con la salud pública y el cambio climático".

Tras poner de relieve que conoce la institución "desde dentro" y, por tanto, sus capacidades, potencialidades y desafíos, ha subrayado que es "una de las personas más expertas en lo que a la salud global se refiere". Debido a ello, cuenta "con el apoyo de la sociedad civil, de las sociedades científicas y del entramado profesional", ha asegurado, para añadir que es "una de las impulsoras del concepto 'One Health'".

RESPALDO DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE SANIDAD

"Estamos alineados en la perspectiva de lo que queremos que sea la OMS: un eje vertebrador para establecer los estándares internacionales" y "apoyar a los Estados miembro" y sus sistemas sanitarios, ha continuado García, quien ha recordado que fue la creadora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), "impulsando medidas que hoy en día son fundamentales".

Además, ha subrayado su "pasión y compromiso en la defensa del derecho a la protección a la salud", aspecto sobre el que Neira ha explicado que su "pasión enorme por la salud pública" se enfoca en el objetivo del "bienestar y la salud global". De hecho, ha insistido en la necesidad de "generar los máximos niveles posibles de salud pública".

Para ello, y dado que "con la OMS se pueden alcanzar cosas increíbles", ha planteado "tres transformaciones que la sociedad tiene que hacer en salud pública", siendo la primera "la transición a energías limpias". Junto a ello, es oportuna "una planificación urbana" y dirigirse a "sistemas de producción de alimentos sostenibles, que alimenten a todos", y todo analizando "las barreras y la protección que hay que poner a la inteligencia artificial (IA)", ha declarado.

Por otra parte, se ha referido a las recientes salida del organismo por parte de Estados Unidos y Argentina. "La OMS se llama mundial, tenemos que tener a todos los países dentro", ha sostenido, para añadir que "hay que atraer, de nuevo a esos dos países". "Esos dos países tienen un mecanismo de salida que podemos rectificar, claramente", ha enfatizado, al tiempo que ha subrayado que no dejará "ningún canal sin explotar para traerlos del vuelta".

También ha abordado Neira la posibilidad de que se produzca una nueva pandemia, ante lo que ha afirmado que "la seguridad sanitaria tiene que ser una de las prioridades de cualquier candidato". "La OMS tiene que liderar esa respuesta", aunque ha prometido un trabajo colaborativo si alcanza la Dirección General, para lo que cuenta con la oposición de otras seis alternativas, estando entre ellas la del actual director regional de la entidad para Europa, Hans Henri P. Kluge.

De cualquier manera, para poder acceder a la terna de tres candidatos que se disputarán el cargo en mayo de 2027 con motivo de la celebración de la 80ª Asamblea Mundial de la Salud, previamente deberá ser designada entre ellos. La decisión al respecto se tomará en enero por el Consejo Ejecutivo.