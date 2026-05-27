María Neira (OMS) alerta de que el riesgo climático sigue sin integrarse suficientemente en la sanidad

Imagen del congreso. - ISCIII

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha advertido de que la integración del riesgo climático en la planificación sanitaria "sigue siendo insuficiente", ya que todavía "existe una brecha" entre el conocimiento científico y su aplicación en la práctica clínica.

"Es necesario avanzar hacia una integración real entre salud humana, animal y ambiental, superando barreras institucionales y sectoriales", ha destacado Neira en la inauguración del III Congreso Nacional One Health, organizado por la Plataforma One Health en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Durante su exposición, Neira ha explicado que, durante años, el cambio climático se ha explicado como un problema ambiental. "Sin embargo, cada vez resulta más evidente que estamos ante una de las mayores amenazas para la salud pública del siglo XXI. Ese ha sido, probablemente, uno de los principales déficits en la comunicación de la crisis climática", ha indicado.

En este punto, ha subrayado que se han utilizado indicadores técnicos -emisiones, grados de temperatura- sin traducirlos en su impacto real: más enfermedades cardiovasculares, más crisis respiratorias, más infecciones, más muertes prematuras o la expansión de enfermedades transmitidas por vectores.

Esta realidad es aún más tangible en Europa, y especialmente en el sur. "Las olas de calor serán más frecuentes e intensas, la contaminación urbana seguirá afectando a millones de personas, la escasez de agua se convertirá en un factor crítico y los incendios forestales tendrán consecuencias cada vez más graves sobre la salud", ha subrayado Neira.

En esta línea, ha apuntado que la crisis climática ya no puede entenderse sin la salud; actúa como un multiplicador de riesgos que los sistemas sanitarios ya están enfrentando. Por ello, desde la OMS, el mensaje es claro: "No se trata de una inversión a largo plazo, sino de beneficios inmediatos. Reducir la contaminación del aire, transformar el transporte o apostar por energías limpias no solo reduce emisiones: salva vidas hoy".

"'ONE HEALTH' ES HABLAR DEL FUTURO DE LA SALUD PÚBLICA"

Por su parte, la directora del ISCIII, Marina Pollán, ha subrayado que 'One Health' "es hablar del futuro de la salud pública" y ha destacado el compromiso del Instituto con este enfoque integrador. También ha señalado que la salud humana "no puede entenderse sin la salud animal y ambiental, especialmente ante retos globales como las pandemias, el cambio climático y la resistencia a los antimicrobianos, entre otros".

"La colaboración en iniciativas como este congreso 'One Health' refuerza nuestra vocación de servicio público para generar conocimiento científico útil que proteja la salud de las personas, los animales y nuestro planeta", ha manifestado.

Tras ello, Maite Martín, presidenta de la Plataforma One Health, organismo encargado de la organización del Congreso, ha señalado que "ha llegado el momento de que la comunidad científica salga de los laboratorios y de los despachos en los que se genera el conocimiento para participar de forma activa en la vida pública. A la comunidad científica le corresponde ahora un ejercicio de responsabilidad y, también, de autocrítica".

Para la presidenta de la Plataforma, "la desinformación y los bulos que amenazan la salud individual y colectiva no han crecido solo por la fuerza de quienes los difunden, sino también por los espacios que hemos dejado vacíos cuando no hemos participado de forma activa, clara y constante en la vida pública. Solo una ciencia transparente, comprometida y con vocación pública -que participe, explique y dialogue- puede combatir eficazmente esta amenaza y proteger el bienestar de la sociedad".

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE 'ONE HEALTH' EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El primer día del Congreso ha sido el marco de presentación de la Guía de implementación del enfoque 'One Health' en las políticas públicas. Se trata de un documento de consenso, resultado del trabajo conjunto de organizaciones procedentes de distintos ámbitos -salud, medio ambiente, ámbito social, académico y sectorial- que buscan avanzar de forma decidida desde el marco teórico hacia la aplicación práctica de este enfoque en las políticas públicas.

En este sentido, la guía propone un conjunto de orientaciones operativas para acompañar a las instituciones en los pasos necesarios para traducir el enfoque 'One Health' en cambios reales y sostenibles, centradas en los siguientes ámbitos: gobernanza y marco institucional; vigilancia, salud ambiental y salud pública preventiva; salud en los territorios y determinantes sociales (obesidad y su relación con el enfoque 'One Health' y las resistencias antimicrobianas), y educación, investigación y capacidades transformadoras.

"Esta Guía surge con la ambición de servir al bien común, facilitando que el enfoque 'One Health' se convierta en acción, a través de orientaciones compartidas que promuevan políticas integradas y preventivas, con la salud y la justicia social como ejes centrales. Su elaboración simboliza la madurez de la Plataforma y su firme compromiso con una gobernanza de la salud basada en la colaboración, la evidencia y la corresponsabilidad entre sectores", ha finalizado Martín.