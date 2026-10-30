María Neira, Hans Kluge y otros cinco candidatos se disputarán la dirección general de la OMS

Archivo - La candidata a la dirección general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) María Neira. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado a los siete candidatos que competirán por suceder a Tedros Adhanom Ghebreyesus como director general, entre los que se encuentran la española María Neira, exdirectora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, y el actual director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge.

Ante la próxima finalización del mandato de Adhanom Ghebreyesus el 15 de agosto de 2027, la OMS abrió en abril el plazo para que los Estados miembros presentasen a sus candidatos, una fase que finalizó el pasado 24 de septiembre. La Asamblea Mundial de la Salud nombrará al nuevo director general durante su 80ª reunión, prevista para mayo del próximo año.

La candidatura española la lidera María Neira, que fue directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS entre 2005 y 2025. Anteriormente, desempeñó en esta organización el cargo de directora de Control, Prevención y Erradicación, así como el de coordinadora del Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera y Otras Enfermedades Diarreicas Epidémicas.

Neira, que ejerció en España como subsecretaria de Sanidad y Consumo y como presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria entre 2002 y 2005, subraya que la OMS "ha moldeado la mayor parte" de su vida profesional y enfatiza que la organización "debería ser la voz más influyente y fiable en el ámbito de la salud".

"Mi proposición central es sencilla: la salud debe ser la brújula de un mundo en evolución. Ofrece una vía práctica para unir prevención, preparación, cobertura universal de salud, equidad, desarrollo sostenible y paz. La OMS puede ayudar a los gobiernos a convertir los conocimientos científicos en políticas que salvan vidas ahora, a la vez que protegen a las generaciones futuras", detalla Neira en su propuesta.

En caso de liderar la organización, destaca entre sus prioridades la prevención de enfermedades no transmisibles, problemas de salud mental y riesgos provocados por el medio ambiente. Además, señala que la OMS debería ayudar a los países a fortalecer su capacidad para anticiparse y dar respuesta a amenazas emergentes.

Para Neira, la organzación debe poner el foco en la innovación científica y "ser ejemplo de integridad, respeto, diversidad, transparencia y uso óptimo de los recursos". Asimismo, apunta que la financiación de la OMS debe ser "más predecible y flexible, vinculada a una priorización rigurosa y a resultados mensurables".

En este punto, su propuesta hace referencia a una reforma institucional que dote a la OMS de un enfoque más sólido basado en 'One Health' (Una Salud), con "más autoridad cerca de los países".

PROPUESTA DE KLUGE

Neira tendrá que disputarse el cargo con otros seis candidatos, entre los que destaca el belga Hans Henri Marcel Paul Kluge, director regional de la OMS para Europa desde 2020, reelegido por unanimidad en 2024. Previamente, fue director de la División de Sistemas de Salud y Salud Pública y representante especial para la Tuberculosis Multirresistente en la misma oficina regional, cargo que ostentó desde 2009.

En la propuesta de Kluge, destaca su apuesta por "reconstruir" la OMS, un proceso que afirma que llevaría a cabo junto con los Estados miembros y con el objetivo de convertirla en una "organización del siglo XXI que preste un mejor servicio a todos los países y a sus poblaciones".

En este sentido, propone que la organización cuente con una "gobernanza moderna y una financiación sostenible" y conseguir "una sola OMS", que funcione "como una red". También confía en convertirla en un "empleador de referencia en el ámbito de la salud mundial" y en un "centro de excelencia en materia de orientaciones normativas basadas en la evidencia y de apoyo a los países".

CANDIDATURAS DE QATAR, ARABIA, INDONESIA, CHINA Y BOTSUANA

Por parte de Qatar, la candidata es la asesora del primer ministro para Asuntos de Salud Pública Hanan Mohammed Al-Kuwari, ministra de Salud Pública del país entre enero de 2016 y noviembre de 2024. Entre sus cargos más recientes en la OMS, ha sido vicepresidenta de la Mesa del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Acuerdo de Pandemias entre julio de 2025 y septiembre de 2026, así como presidenta del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en 2024.

Hanan Balkhy es la candidata de Arabia Saudí. Desde febrero de 2024 es la directora regional de la OMS para la región del Mediterráneo Oriental. Con anterioridad, fue subdirectora general del programa mundial sobre resistencia a los antimicrobianos y dirigió el trabajo de la OMS para ampliar el acceso equitativo y oportuno a medicamentos y pruebas diagnósticas.

La propuesta de Indonesia es su ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin. A nivel regional y mundial, es copresidente del Panel de Alto Nivel de la iniciativa Accra Reset, representante de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental en el Consejo de la Alianza para las Vacunas Gavi y copresidente del Consejo de Aceleración de las Vacunas contra la Tuberculosis.

China ha presentado la candidatura de Li Song, que trabaja en la actualidad en la Secretaría de All-China Women's Federation (ACWF). Antes, ejerció en el Ministerio de Salud de China y fue directora general del Departamento de Salud de las Mujeres y la Infancia.

El séptimo candidato es Gevorg Tamamyan, de Botsuana. Entre sus distintos cargos, es presidente de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica por parte de Asia (SIOP Asia) y del Grupo de Oncología Pediátrica del Este y del Mediterráneo (POEM, por sus siglas en inglés), así como copresidente del Comité Asesor Regional de la Alianza Mundial St. Jude en la región de Europa de la OMS.

PRÓXIMOS PASOS

La sede de la OMS en Ginebra (Suiza) acogerá los próximos días 18 y 19 de noviembre el primer foro con los candidatos, donde dialogarán con los Estados miembros y los miembros asociados. A principios de 2027, durante su 160ª reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMS confeccionará una lista reducida de cinco candidatos.

Tras ello, los miembros del Consejo entrevistarán a estos candidatos y propondrán un máximo de tres de ellos para que la Asamblea Mundial de la Salud examine sus candidaturas. El 15 de marzo de 2027, tendrá lugar un segundo foro con estos tres elegidos.

Una vez que la Asamblea Mundial de la Salud nombre al nuevo director general durante su 80ª reunión, tomará posesión de su cargo el 16 de agosto de 2027.