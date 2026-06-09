Mañueco arremete contra Mónica García por "provocar huelgas que hacen agrandar las listas de espera"

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha arremetido contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha acusado de estar "más dedicada a provocar huelgas que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones".

Así lo ha expresado en su discurso de investidura, en el que ha reclamado al Gobierno central que afronte el "problema de la falta de médicos", que es su "responsabilidad y afecta a todas las comunidades autónomas".

En este contexto, ha defendido que la Junta ha dado "un gran impulso" a la sanidad en los últimos años y de cara a futuro impulsará un plan de infraestructuras sanitarias y de equipamiento tecnológico que "permita modernizar los centros sanitarios de Atención Primaria y hospitalaria".

Asimismo, ha avanzado que se facilitarán ayudas a "mantener en buen estado de conservación todos los consultorios locales en el medio rural" y se dotarán de "equipamiento clínico adecuado", así como se reforzará la capacidad de resolución de la Atención Primaria con la incorporación "progresiva" de nuevas capacidades diagnósticas.

En esta línea, también ha garantizado "el acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria en un máximo de 48 horas" y la mejora de la atención en las emergencias sanitarias, para lo que se llegarán a diez helicópteros medicalizados y se incorporarán nuevas ambulancias.

También ha anunciado mejoras en la atención en urgencias hospitalarias y en los puntos de atención continuada, con actuaciones en espacios, organización de plantillas y mejor uso de los medios personales y materiales. En paralelo, ha incidido en que se implantará un plan integral para la reducción y mejora de las listas de espera, con tiempos máximos de demora para un mayor número de procedimientos.

Igualmente, ha señalado que se pondrá en marcha una nueva estrategia oncológica de Castilla y León, que se adaptará tanto a los avances científicos como a la innovación diagnóstica y terapéutica, al tiempo que ha reiterado la intención de mejorar el programa de fidelización MIR, priorizando los centros con más dificultades de cobertura y las especialidades con mayor déficit de profesionales.

En materia de prevención, ha asegurado la ampliación de los cribados neonatales y nuevos programas de cribado de cáncer de próstata y de pulmón.

También ha prometido más recursos para salud mental, con atención específica a los colectivos más vulnerables, y la extensión de unidades de fisioterapia y de afrontamiento activo del dolor crónico en centros de salud del medio rural.

Con todo ello, pretende "impulsar un sistema de salud capaz de dar respuesta a los desafíos actuales y de asegurar la innovación en un marco de humanización de la asistencia".

Fernández Mañueco ha situado así la sanidad entre los servicios que quiere priorizar para alcanzar el objetivo "primordial" de "mantener la posición de liderazgo y alta valoración social".